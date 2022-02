XRP var sist positiv i midten av desember, sier Santiment mens de spår et potensielt oppsving for kryptovalutaen.

MVRV-forholdene for andre altcoins som Aave, Uniswap og Compound peker på en mulig oppgang.

På jakt etter røverkjøp? Å se på forholdet mellom markedsverdi og realisert verdi (MVRV) kan være et godt utgangspunkt, sier Santiment i sine ukentlige utsikter .

" MVRV er en flott målestokk for å måle hvor dypt handelsmenn er i smerte- eller euforisoner ," skrev firmaet.

Å vurdere " hvor mye smerte " handelsmenn har tålt over kortsiktige til langsiktige tidsrammer, hjelper å få et klarere bilde av muligheter.

Analytikere ved plattformen har tro på noen av myntene som sannsynligvis vil være utmerkede kjøp.

6 altcoins som kan tilby en flott "kjøpe-på-bunn"-mulighet

Santiment, en analyseplattform på kjeden som sporer de tekniske og grunnleggende utsiktene til de fleste kryptovalutaer, sier at altcoinene nedenfor er blant de som sannsynligvis vil tilby en kjøpsmulighet.

En analyse av myntene, påpeker plattformen, viser at de er underkjøpt for øyeblikket og kan derfor være en mulighet for de som søker et nytt "kjøp lavt" inngangspunkt.

XRP

Santiment sier at XRPs MVRV er på "sitt mest negative gjennomsnittlige" nivå siden slutten av juni i fjor. I følge firmaet handlet XRP sist i grønt på denne metrikken i midten av desember og er dermed en av de altcoins som sannsynligvis vil se en stor oppgang.

Uniswap (UNI)

Santiment er også positiv til Uniswap (UNI), og bemerker i sin rapport at den 30. rangerte kryptoaktivaen (etter markedsverdi) også ligger på en gjennomsnittlig MVRV på sitt laveste nivå noensinne.

UNI/USD-paret er opp 6 % i løpet av dagen, og Santiment anslår at et nytt rally for markedene kan føre til at denne altcoinen kan stige til nye høydepunkter.

Aave (AAVE), Compound (COMP) The Graph (GRT) og Loopring (LRC)

Santiment sier at handelsmenn kan høste stort av disse fire andre altcoinene, som plattformen bemerker har en utsikt som ligner på XRP og Uniswap. Tokens er Aave (AAVE), Compound (COMP), The Graph (GRT) og Loopring (LRC).

Santiments gjennomsnittlige MVRV-data viser at alle disse altcoinene er i negativ retning, og ligger nær alle tiders laveste nivå.

Altcoins spretter høyere

De fleste kryptovalutaer opplevde en grusom januar, med månedlige tap som nådde tosifrede beløp ettersom salgspresset økte på tvers av kryptomarkeder og tradisjonelle finansmarkeder.

Flere kryptoaktiva har imidlertid steget i løpet av de siste 24 timene ettersom de henter inn noen av tapene som ble påført i januar. Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT) og Terra (LUNA) ser alle tosifrede gevinster i dag, mens Bitcoin har steget med 7 % og er over $39 000.

XRP Network (XRP), Uniswap (UNI) og Aave (AAVE) er også opp, med XRP og UNI begge 6 % i grønt og AAVE 11,7 % høyere. Disse myntene kan bryte over viktige barrierer ettersom det bredere markedet får en pust i bakken.