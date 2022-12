7 av de beste play to earn krypto-spill å investere i for 2023

I en fersk rapport uttalte DappRadar at 1,3 milliarder dollar ble investert i play to earn og metavers-spill i 3. kvartal 2022 alene. Dette inkluderer nesten en million daglige aktive wallets som samhandler med disse spillene. Disse tallene viser at play to earn, helt siden starten, har tilbudt utmerkede investeringsmuligheter man ikke bør gå glipp av.

Om du lurer på hvor du skal begynne når det gjelder play to earn investering har du kommet til rett sted. I denne artikkelen skal vi se nærmere på syv av de beste play to earn krypto-spillene å investere i for å komme deg tidlig inn i spillrevolusjonen.

1. Metacade (MCADE) – den beste play to earn investeringen

Metacade er et fellesskapsknutepunkt bygget for fremtiden til play to earn (P2E). Det er ikke et spill i seg selv, men Web3 sin ultimate destinasjon for å finne de nyeste play to earn-titlene, møte likesinnede spillere og lære de beste måtene å maksimere din play to earn-inntekt.

Metacade sin kjernefilosofi er å hjelpe spillere med å få mest mulig ut av P2E-spilling. Derfor finner du anmeldelser, spilloversikt og alfaer fra bransjeeksperter som er til hjelp for alle uansett spillbakgrunn, å finne sin plass i denne utrolig spennende bransjen. Men kanskje viktigst av alt, Metacade ønsker å hjelpe spillere til å ha direkte innvirkning i spillene de spiller.

For å oppmuntre erfarne spillere som spiller for å tjene penger til å dele sin kunnskap med nye spillere vil Metacade belønne de som legger ut anmeldelser, alfa og annet innhold med det native MCADE-tokenet for deres bidrag. Men selv om du er en nybegynner i playto earn-segmentet kan du fortsatt tjene ved å dele tankene dine om et nytt spill du har spilt.

Metacade tilbyr flere måter å øke inntekten din på, ikke bare ved å dele innhold og lære beste praksis. På plattformen finner du premietrekninger og turneringer der du kan konkurrere mot andre Metacade-spillere for en sjanse til å vinne store premier. Hvis du ikke kan vente med å begynne å spille de siste play to earn-titlene,har du også mulighet til å tjene MCADE-tokens ved å teste ut nye spill for Metacade sitt utviklerfellesskap.

I 2024 vil du til og med kunne finne langsiktig arbeid i spillindustrien med Metacade sin jobbtavle. Her vil du finne deltids-testerjobber, praksisplasser og lønnede stillinger med spillstudioene i spydspissen av play to earn gaming.

Når Metacade har blitt et blomstrende fellesskap med noen av de beste play to earn-spillene på markedet kommer kjerneteamet til å trekke seg tilbake og la fellesskapet ta styringen. De vil da danne et desentralisert autonomt fellesskap (DAO) . Herfra vil alle store beslutninger, som nye funksjoner, partnerskap og lederstillinger, stemmes over av MCADE-innehavere, noe som vil gjøre Metacade til verdens første fellesskapseide virtuelle arkade.

Med sitt mål om å være den beste destinasjonen for alt play to earn, fellesskapseierskap og crowdsourcet spillutvikling, er Metacade klar til å dominere play to earn-sektoren. Dette gjør at vi kårer MCADE som den klart beste play to earn kryptoprosjektet å kjøpe hvis du ønsker å komme tidlig inn i spillrevolusjonen.

2. Axie Infinity (AXS & SLP) – lag mot lag type spill

Axie Infinity er et av de mest anerkjente play to earn-spillene på markedet i dag. Axie Infinity er et Pokémon-aktig spill bygget på Ethereum-blokkjeden. Spillerne bygger opp et lag med tre Axier som brukes i kamp mot andre spillere for å kunne vinne Smooth Love Potion (SLP) og Axie Infinity Shards (AXS) tokens, som kan selges for fiat-penger . Du kan også tjene ved å fullføre oppdrag, beseire AI-fiender i Adventure-modus og dyrke nøkkelressurser.

Axier lagres på blokkjeden som NFT-er og kan kjøpes og selges på Axie Infinity Marketplace . I dag finner du Axies fra et par dollar for de mest grunnleggende, til hundretusener for de mest sjeldne. Spillere kan dra nytte av de unike egenskapene til axiene deres for å avle nye axier med sjeldne funksjoner, slik at de kan selges med fortjeneste.

Siden økningen i popularitet i 2021 har Axie Infinity forblitt et av de mest populære play to earn spillene, og det tiltrekker seg fortsatt hundretusenvis av månedlige spillere som omsetter millioner av dollar hver dag. Spillets styringstoken, og primære investeringsinstrument, AXS, er vårt andrevalg for de beste play to earn krypto-spill å investere i.

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox er en virtuell 3D-verden som lar spillere bygge akkurat det de vil, akkurat som en sandkasse. Sandkassen er delt opp i tusenvis av tomter med digitalt land, representert ved LAND NFT. Brukere kjøper LAND og andre eiendeler i spillet på The Sandbox’s Marketplace ved å bruke SAND-tokenet. LAND brukes deretter til å bygge spill, opplevelser og sosiale knutepunkter som kan man tjene penger på, og som resten av The Sandbox-fellesskapet kan bruke.

Hvis brukere ønsker å lage sine egne unike objekter, kan de bruke VoxEdit , et verktøy for å designe kunst, biler, smykker og klær, karakterer, monstre og mer. Gjenstandene som genereres kan selges på markedsplassen for en fortjeneste, eller brukes i Game Maker , The Sandbox sin plug-and-play-løsning for spilldesign.

Det er allerede en rekke spennende opplevelser å finne i The Sandbox, som Hell’s Gate, vEmpire og Xalya Sanctuary — alle bygget med VoxEdit og Game Maker. Av denne grunnen er SAND vårt tredje valg for beste play to earn krypto-spillene å investere i.

4. Splinterlands (SPS & DEC) – kortbaserte kamper og kortstokkbygging

Splinterlands er et samlekortspill som kan sees på som blokkjedeversjonen av Magic: The Gathering. Hvert kort eies som en NFT, og brukes som en del av en større kortstokk i dueller mot andre spillere. Hvis du vinner nok spill kan du klatre til toppen av ledertavlen og vinne pakker med kort. Disse kan oppgraderes, selges og til og med leies ut til andre spillere.

Du kan også tjene Dark Energy Crystals (DEC), spillets native valuta, ved å fullføre oppdrag og vinne turneringer som du kan bruke på nye kort. Noen av disse kortene, de mest sjeldne og kraftfulle, er verdt tusenvis av dollar. Splinterlands bruker også Splintershards (SPS) token, som er et styringstoken spillere bruker for å stemme på kommende endringer i spillet.

Med over 300 000 aktive spillere bare i løpet av den siste uken ( DappRadar ) er Splinterlands et av de beste play to earn-spillene, og SPS-tokenet er vårt fjerde valg for beste play to earn krypto-spillene å investere i.

5. Alien Worlds (TLM) – Utforsk verdensrommet

Alien Worlds er et blokkjedebasert spill som utspiller seg i verdensrommet. Hovedmålet med spillet er å utvinne Trillium (TLM) mens du fullfører oppdrag, kjemper mot andre spillere og utvikler ditt land i spillet. Dette landet finnes på spillets syv planeter og kan utvinnes for din egen vinning, eller leies ut til andre. Hver planet har sin egen DAO, og eiere av TLM-tokenet kan stemme ved ukentlige valg. Disse innebærer fordeling av felleskassen og andre beslutninger som påvirker planetens fremtid.

Når du miner har du også en sjanse til å vinne en av spillets NFT-er. Dette kan være verktøy, våpen eller en undersått, som kan brukes til å komme videre i spillet eller selges på markedsplassen. Spillere kan også tjene disse NFT-ene ved å stake sin TLM for en bestemt periode. Jo lenger du låser den fast, desto sjeldnere er NFT-belønningen.

Alien Worlds er det mest populære play to earn-spillet på markedet, og det har tiltrukket rundt 650 000 aktive spillere den siste måneden, ifølge DappRadar . Ettersom spillet fortsetter å dominere, vil vi sannsynligvis se TLM stige betydelig i pris. Dette gjør at vi plasserer den som nummer fem av de beste play to earn-kryptoene å investere i.

6. CryptoBlades (SKILL) – tokt og rangering

CryptoBlades er et play to earn spill som kombinerer tradisjonell RPG-spilling med krypto. Spillet er satt i et mystisk land, og målet er å kjempe mot andre spillere, vinne SKILL-tokens og oppgradere våpnene dine for å klatre i gradene. Hver karakter har et sett med egenskaper, som utholdenhet og kraft. Disse gir dem bedre sjanse til å vinne dueller, men du kan også kjøpe eller smi nye våpen-NFT-er for å gi deg selv en fordel.

Som i mange andre RPG-spill kan du også samarbeide med andre spillere og gå på tokt. Tokt er oppdrag hvor du sloss mot spillets sjefer, og jo høyere den kollektive rangeringen din er, jo vanskeligere vil det være å vinne. Dette betyr imidlertid også at sjansene dine for å tjene skikkelig godt utstyr øker. Oppdrag kan også fullføres for å øke rangeringen din, og øke SKILL-belønningene fra å spille.

CryptoBlades er et av de ledende play to earn RPG-spillene, og SKILL er vårt sjette valg for de beste play to earn krypto-spillene å investere i.

7. Gods Unchained (GODS) – spillkort-kamper med NFT

Gods Unchained er et turbasert play to earn-kortspill. Hvert kort lagres som en NFT på Ethereum-blokkjeden, noe som betyr at det kan kjøpes og selges på spillets markedsplass ved å bruke GODS-tokenet. Kort har et bredt spekter av forskjellige egenskaper, noe som gjør de sjeldne og kan dermed selges for tusenvis av dollar.

Nye spillere får 140 kort til å begynne med, og ved å vinne kamper og klatre på topplistene, kan de bygge en heftig kortstokk slik de kan utfordre høyere rangerte spillere. De kan også vinne Flux, en valuta i spillet som ikke kan omsettes, i motsetning til GODS. Flux brukes til å lage nye kort og forbedre eksisterende kort. Det kan brukes til å berike kortstokken din eller selges for en fin fortjeneste.

Som Splinterlands har Gods Unchained fått en lojal fanskare gjennom sin nyvinning innen sjangeren for samlekortspill. Ved å inkludere digitalt eierskap i miksen har Gods Unchained hatt rask suksess og blitt et av de fremste spillene i denne sjangeren. Derfor er GODS vårt syvende valg som den beste play to earn krypto-spillene å investere i.

Det beste play to earn kryptoprosjektet: Metacade (MCADE)

Det er mange svært gode spill på denne listen som sannsynligvis vil gjøre det veldig bra i løpet av årene som kommer. Spill som Axie Infinity og The Sandbox har allerede bevist at de kan tiltrekke seg et stort publikum med sin innovative spillmekanikk, mens titler som Splinterlands og Gods Unchained viser at nyvinning av et gammelt format med ny teknologi kan gi utrolige resultater.

Men det er også en risiko for at noen av spillene kan havne i problemer av en rekke årsaker. Det eneste logiske er derfor å sette Metacade helt i toppen. Metacade er bare avhengig av at play to earn vokser som helhet for å ha suksess, ikke et enkelt spills suksess. Etter hvert som gamle titler forsvinner og nye titler slutter seg til denne raskt voksende industrien vil Metacade holde seg relevant.

Når du tar med i betraktningen at play to earn, ifølge Crypto.com , forventes å vokse med 10 ganger så mye som tradisjonell gaming innen 2025 er Metacade i en perfekt posisjon til å levere massive gevinster i løpet av de neste årene når populariteten øker. Og det er ingen bedre tid å hoppe på toget enn akkurat nå.

Nå som Metacade sitt presale fortsatt i fase 1, kan du skaffe deg 125 MCADE-tokens for bare $ 1. Sammenlignet med fase 8 hvor du bare får 50 MCADE-tokens for $ 1. Hvis du ønsker å mer enn doble din langsiktige avkastning på Metacade bør du vurdere å bli en av de første investorene i dette fantastiske prosjektet. Dette kan bli en av de beste play to earn krypto-spillene du noensinne kommer til å investere i.