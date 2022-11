Bitcoin casino har økt stort i popularitet den siste tiden, og det er nå mange som etens pille rpå et slikt casino, eller leter etter et de kan begynne å spille på. Slike casinoer har kule spill og gode bonuser slik som de aller fleste nettcasinoer, men de godtar altså også betaling med Bitcoin. Det er dette som gjør de så unike.

Bitcoin som gambling finansiør

Bitcoin er verdens mest populære, og mest verdifulle kryptovaluta. Den har blitt enormt stor siden den først ble lansert i 2009. Nå er en Bitcoin verdt rundt 195 tusen norske kroner, men det har historisk sett vært verdt enda mer. De som sitter med Bitcoin har dermed litt penger de kan bruke, og flere foretrekker å bruke de når de gambler på nett. Dette er blant annet fordi de er beskyttet av blokkjede teknologien, som sørger for at ingen kan jukse eller lyve om utbetalinger eller innskudd.

Det aller første krypto casinoet

Bitcoin som kryptovaluta kom først i januar 2009, etter at en person under pseudonymet Satoshi Nakamoto lanserte den. Ikke mer enn ett år og ni måneder senere ble det første krypto casinoet lansert. Dette ble kalt SatoshiDice online casino, og de kunne ta imot sine første Bitcoin gamblere i Oktober 2010. Her ble det gjort et aller første bet på K-League fotball liga i Sør Korea.

Det var ikke på mer enn 0,2 Bitcoin, som på den tiden var verdt 24 amerikanske dollar, og i dag litt mer enn 18 000. casinoet finnes fortsatt, men er ikke så populært. Noe av grunnen er at de ikke tar i mot noen andre kryptovaluta enn Bitcoin som betaling.

Krypto gamblere er mer anonyme

Til tross for at gambling er en vanlig, og muligens utrolig spennende hobby, så er det mange som ønsker å holde seg anonym på de ulike gamblingsidene. Dette kan være av ulike grunner, blant annet knyttet til jobb, gevinster og inntekt. Når du gambler med kryptovaluta, så har du nettopp denne muligheten, å være mer anonym. Dette er fordi krypto casino online er fullstendig desentraliserte og uregulerte, som gjør at transaksjoner ikke er knytte til spillerens identitet, og siden ber ikke Bitcoin gamblerne om personlig informasjon.

Lavere gebyrer

I forbindelse med innskudd og spill, så finnes det noen gebyrer når man gambler, som kan være irriterende for mange. Når du gambler med kryptovaluta derimot, så kan du bekymre deg for disse i mindre grad. Det er nemlig lavere og færre gebyrer her ettersom casinoene leter etter kryptovaluta med lave omkostninger ved transaksjoner og veksling. Mange Bitcoin casinoer tilbyr til og med gebyrfrie overførsler til Bitcoin lommeboken din.

Flere spill til gamblingen

Spill er åpenbart en utrolig viktig del av spillingen på nettcasinoer, og når du gambler med kryptovaluta, så har du faktisk mulighet til å teste ut flere spill. Mange krypto casinoer vil tilby mere variasjon i spillet, og spill fra en haug av kategorier. Noen krypto casino tilbyr både casinospill og tipping på sport, og til og med krypto trading i enkelte tilfeller. Du kan i gjennomsnitt sjekke ut mellom 300 og 500 ulike spillopplevelser på slike sider, og mange spiller helt unike til hver enkelt plattform.

God kundeservice

En annen stor fordel med å spille på krypto casinoer, er den gode kundeservicen. Den er satt opp slik at du alltid skal kunne kontakte siden dersom du lurer på noe angående transaksjoner, vekslinger, bonuser og spill. Noen sider har til og med VIP kommunikasjon med noen av de mest lojale kundene, og du kan kontakte de på flere digitale plattformer. Bitcoin casinoer er alltid digitale og på nett, som betyr at både du og kundeservice kan være logget på til alle døgnets timer. Dette er en stor fordel, og en luksus man kun får hos de beste casinoene. Dette er en av de mange gode grunnene til ås jekke ut casinoet du ønsker å spille på nøye, slik at du kan forsikre deg om at det er trygt, og kan tilby deg den hjelpen du trenger.

Nye casinoer

Når man gambler på nett, så finner man seg ofte et casino som man liker best å spille på. Det gjør at du kan bli godt kjent med siden, og spille fra den samme brukeren hele tiden. Likevel er det alltid spennende å sjekke ut nye sider, for å se hvilke nye spill som finnes, og om det er ulike bonuser andre steder. Det blir stadig opprettet nye krypto casinoer, faktisk så mye som 150 casinoer hvert år! Den online casino industrien er verdt enormt mye, og den vokser for hvert år, og blant her finner vi krypto casinoer, som øker i verdi. Det er en høy etterspørsel for slike sider, som er grunnen til at mange nye sider lages hvert år.

Spennende bonuser

En reaksjon til økningen av antalls ider som folk kan spille på, er bonuser. De allerede eksisterende sidene må sørge for å holde seg relevante, og nye sider må kunne konkurrere med de som allerede har mange kunder. dette gjør de ved hjelp av bonuser, som kan være svært morsomme og gunstige for deg å bruke. Det finnes mange ulike bonuser der ute, for eksempel velkomstbonuser. Disse finner du på de aller fleste online casinoer, og de kan inneholde ulike typer bonus. Det er vanlig at de har gratis spinns, som kan brukes når du spiller på spilleautomater. I tillegg kan du få deposit bonuser, som øker den første innsatsen din med en satt andel. Slike bonuser gjør det litt morsommere å komme igang, om mer ønskelig å fortsette spillingen.