Selv om det kan være vanskelig å vite hvor du skal plassere pengene dine i det nåværende bjørnemarkedet, anser mange noen få prosjekter som den beste kryptoen å kjøpe nå. Når trendene i kryptomarkedet peker ned og sør kan det gå imot intuisjonen å begynne og utvide porteføljen din nå. Men disse nedgangstidene inneholder noen fantastiske investeringsmuligheter. Denne artikkelen vil utforske syv lovende prosjekter og forklare hvorfor 2023 kan bli deres beste år hittil.

1. Metacade (MCADE) – beste krypo 2023

Metacade er et spennende nytt prosjekt som tar sikte på å revolusjonere verden med play-to-earn (P2E) spill. Det er en fellesskapsplattform der spillere kan komme i kontakt med likesinnede entusiaster, utforske de nyeste P2E-titlene og si sin mening om fremtiden til Web3-spill. Du finner alt du trenger på plattformen for å komme videre i P2E, som dedikerte forumer, live chat, anmeldelser, topplister og den heteste GameFi som deles av erfarne spillere.

En av Metacades viktigste ambisjoner er å tiltrekke de lyseste hodene innen GameFi til plattformen, sånn at de kan dele sin kunnskap med andre. Det er derfor de tilbyr MCADE-tokenet til alle som deler anmeldelser, tips eller annet verdifullt innhold med fellesskapet. Enten du er en erfaren proff eller helt ny innen P2E, kan du tjene ved å bidra til å gjøre Metacade til det ultimate stedet for å lære om, og dermed tjene mer på GameFi.

Imidlertid er deling av innhold bare én av mange måter du kan tjene penger på via Metacade. Det er hyppige premietrekninger, turneringer og muligheter for å fylle på P2E-inntekten din ved å tilfeldig teste spill ved å bruke Metacades opprinnelige testmiljø. Dessuten vil Metacades jobbtavle, som forventes i 2024, være vert for dusinvis av muligheter lagt ut av titaner fra Web3 og spillindustrien. Denne gir brukere en sjanse til å forme karrieren mens de jobber med sin lidenskap.

På slutten av 2023 vil Metacade gi bort sin første metagrant, et finansieringsverktøy som lar fellesskapet velge hvilke spill som skal skapes. Prosessen er enkel: Utviklere kan sende inn ideene sine til en pool av konkurrerende prosjekter, og den som får flest stemmer mottar midler fra Metacade-kassen. Ikke bare fremmer dette en følelse av fellesskapsengasjement og eierskap. Det skaper også en grasrot fanbase for utviklere og gir dem muligheten til å motta livsendrende finansiering som kanskje tidligere har vært utilgjengelig for dem.

Metacades mål er å bli verdens første spillereide virtuelle arkade. For å oppnå denne visjonen har de planer om å bli en desentralisert autonom organisasjon (DAO) når den er fullt utviklet. DAO vil tillate Metacade-brukere å foreslå og stemme på endringer som er gjort på plattformen, implementert av ledere valgt av fellesskapet. For å sikre tillit og integritet blant fellesskapet, vil Metacade i tillegg kreve at alle transaksjoner som gjøres fra pengekassen har flere signaturer før de behandles.

Med GameFi-industrien som forventes å akselerere med en 100 % årlig vekst innen 2025 ( Crypto.com ), ser Metacade ut til å være klar for et utmerket 2023. Fellesskapet-først-filosofi og planer om å være en one-stop shop for alt P2E skiller de ut fra mengden, og tusenvis av investorer er enige om at Metacade kan bli beste krypto 2023. Metacade er fortsatt i fase 1 av presale og har solgt token for $ 1,25 millioner siden lanseringen!

En del av denne flommen av investeringer skyldes sannsynligvis at MCADE ser ut til å overgå mange topp-prosjekter i samme periode. Med alle disse faktaene i tankene, er Metacade topp krypto å kjøpe akkurat nå.

2. Binance Coin (BNB) – vokser side om side med verdens største kryptobørs

Binance Coin er det opprinnelige tokenet til Binance-børsen, verdens største og mest populære kryptobørs. Det er et flerbruksverktøy som brukes for å få tilgang til eksklusive funksjoner og fordeler på Binance, som rabatterte handelsavgifter, shopping på Binance Marketplace og salg av token gjennom Launchpad.

Siden oppstarten i 2017 har BNB konsekvent vært en av de beste kryptovalutaene. Fra det laveste $ 0,50 i november 2017 til $ 691,80 på toppen i mai 2021, kunne BNB glede seg over nesten 140 000 %! I dagens bjørnemarked har imidlertid BNB en lang vei å gå for å nå prisen før 2021.

Populariteten til BNB skyldes først og fremst den fortsatte suksessen og populariteten til Binance-børsen. Etter hvert som antall personer som bruker Binance vokser, øker også etterspørselen etter BNB. Som en av de mest pålitelige og etablerte deltagere i gamet, ( nylig støttet av PoR ) vil Binance sannsynligvis fortsette å dominere. Av den grunn er BNB et utmerket valg og topp krypto å kjøpe nå.

3. Ethereum (ETH) – sharding for å bane vei for 100 000 TPS

Ethereum er verdens mest populære smart kontraktsplattform som gjør det mulig å lage tusenvis av desentraliserte apper (dApps), NFT-prosjekter og kryptotoken. Noen ganger referert til som «dronningen av krypto», så har Ethereum brukt sin fordel av å handle raskt til å dominere det smarte kontraktsområdet. Selv om mange konkurrenter har forsøkt å slå den fra topplasseringen, har de ennå ikke vært i stand til å skaffe seg Ethereums omdømme.

Det finnes noen imponerende statistikker og fakta om Ethereum . For eksempel har rundt 24,4 % av kryptoeiere ETH globalt, mens det gjennomsnittlige daglige transaksjonsvolumet er rundt $ 16 milliarder! I tillegg er bevisstheten om Ethereum på 19,49 % globalt, og 2,38 % av den globale befolkningen har Ethereum.

Mens Ethereum har mottatt kritikk for høye transaksjonsgebyrer, lave hastigheter og sløsende energiforbruk, bør den nylige overgangen til proof-of-stake løse disse problemene. En av de mest betydningsfulle oppgraderingene til Ethereum som forventes i slutten av 2023, vil være sharding. Sharding vil gjøre det mulig for Ethereum-nettverket å skalere betydelig, noe som øker transaksjonshastigheten fra rundt 15 transaksjoner per sekund (TPS) til over 100 000 TPS. Dette trekket kan utvide brukstilfellene for Ethereum enormt og kan være katalysatoren for en ny bølge av kryptoadopsjon. Det gjør Ethereum til det tredje valget for topp krypto å kjøpe nå.

4. Ripple (XRP) – sluttdato for SEC vs. Ripple i sikte?

Ripple er et betalingsnettverk og en digital valuta utviklet for å muliggjøre raske og billige internasjonale transaksjoner, spesielt for finansinstitusjoner. I stedet for å bruke det tradisjonelle SWIFT-banksystemet som er tregt og kostbart, kan bankene bruke Ripple til å realisere nesten umiddelbare betalinger som koster en brøkdel av en krone.

Denne innovasjonen er absolutt revolusjonerende, men Ripples langvarige sak med SEC har overskygget fremgangen. På slutten av 2020 anla SEC et søksmål mot Ripple Labs, skaperne av Ripple, med påstand om at salget av XRP utgjorde et uregistrert verdipapirtilbud. Siden den gang har tusenvis av Ripple-investorer sluttet seg til kampen mot SEC.

I følge advokat og Ripple-supporter John Deaton, skal saken komme til et forlik i mars, april eller mai. Med flere formildende faktorer for Ripple og en tilsynelatende lite overbevisende sak fra SEC, vil XRP sannsynligvis gå seirende ut. Hvis avgjørelsen faller i Ripples favør, forventes det dessuten at XRP vil skyte i været over natten. Dette gjør Ripple til en topp krypto å kjøpe nå, med forventet massiv vekst og en av de beste krypto 2023.

5. Chainlink (LINK) – et viktig prosjekt nesten uten konkurranse

Chainlink er et desentralisert nettverk av orakler som har som mål å gi sikre og pålitelige data til smarte kontrakter. Orakler er tredjepartstjenester som lar eksterne data som events, transaksjoner og API-er få tilgang til smarte kontrakter, noe som forbedrer brukstilfellene for blokkjedeteknologi betydelig.

Chainlink kan for eksempel gjøre det mulig for finansielle tjenester å få tilgang til prisdata i sanntid, slik at komplekse finansielle produkter blir fullstendig automatiserte. Denne tilgangen har vært tilfelle på tvers av flere DeFi-prosjekter som kreves for at Chainlink fungerer, som MakerDAO, Aave og Synthetix. Alternativt kan Chainlink få tilgang til data som genereres av smarte sensorer og målere for bruk i smarte kontrakter.

Denne tjenesten er avgjørende for masseadopsjon av krypto, men Chainlink møter svært liten konkurranse. Den nærmeste konkurrenten er BAND Protocol , et prosjekt med mindre enn en tiendedel av markedsverdien til Chainlink. Ved siden av mange partnerskap med store navn, som selskaper som Google, Amazon Web Services og SWIFT, virker Chainlinks status som den ledende leverandøren av desentraliserte orakler urokkelig. Det er grunnen til at den er den femte topp krypto å kjøpe nå.

6. Polkadot (DOT) – kan DOT skalere til 1 million TPS?

Polkadot er en Ethereum-rival som har som mål å løse problemet med interoperabilitet på tvers av blockchain-aktiverte nettverk. Utviklere skapte Polkadot for å være skalerbar, fleksibel og i stand til å lette kommunikasjon mellom separate applikasjoner og blokkjeder som Bitcoin og Ethereum. Forestill deg først mønster av polkadotter; bruk fantasien og koble linjer mellom alle prikkene. Hvis hver prikk er en individuell blokkjede, er Polkadot den som forbinder disse prikkene.

I motsetning til andre lag 1-løsninger, ble Polkadot bygget med desentralisering, hastighet og sikkerhet i tankene. Mens andre blokkjeder kan utmerke seg på ett eller annet område, har få vært ute av stand til å utmerke seg i alle tre, i motsetning til Polkadot. Mye av denne suksessen skyldes Polkadots bruk av parakjeder som effektivt lar transaksjoner skje samtidig i stedet for fortløpende.

I 1. kvartal av 2023 vil Polkadot lansere parathreads, noe som vil øke skalerbarheten enormt. Ikke bare vil blokkeringstidene bli halvert fra 12 til 6 sekunder, men transaksjonshastighetene bør øke med 100 til 1 000 ganger. Denne hastighetsøkningen vil ta Polkadot fra 1 000 TPS til oppover 100 000 TPS og potensielt til og med 1 million TPS, noe som gjør prosjektet til en potent konkurrent mot Ethereum. Disse lovende tallene gjør DOT til en av de mest populære kryptoene du kan kjøpe nå.

7. Filecoin (FIL) – driver fremtiden til KI?

Det siste valget av topp krypto å kjøpe nå for 2023 er Filecoin . Filecoin er et desentralisert lagringsnettverk som lar brukere leie ut ubrukt harddiskplass for å tjene FIL-tokens. Opprinnelig ble Filecoin skapt som en løsning for den sentraliserte lagringsindustrien som er full av prisoverskridelser, svindel, hacks og sensur. Imidlertid er Filecoin faktisk det motsatte: Markedet setter priser, og den desentraliserte naturen til protokollen betyr at uautorisert tilgang og sensur er praktisk talt umulig.

Med behovet for datalagring som kun forventes å øke i årene som kommer, er Filecoin den perfekte løsningen. Det koster en brøkdel å lagre data ved hjelp av Filecoin sammenlignet med leverandører som Amazon Web Services eller Microsoft Azure, og krever ikke bygging av flere datasentre. Fremfor alt annet kan Filecoin snart dominere takket være fremveksten av KI.

KI krever enorme mengder data for å fungere. I følge OpenAIs administrerende direktør, Sam Altman , er kostnaden for et enkelt svar fra ChatGPT «sannsynligvis en ensifrede cent», eller mellom 10 ganger og 100 ganger kostnadene for et vanlig nettsøk. Denne kostnaden gjenspeiler det faktum at datakraft (og antall servere) som kreves for å generere KI-svar er enorm. Derfor kan Filecoin brukes av selskaper som OpenAI for å skalere produktene sine uten ublu kostnader.

Med KI som vokser raskere enn tidligere antatt, kan denne nødvendigheten av billig masselagring komme før heller enn senere, kanskje til og med innen utgangen av 2023. Som et resultat vil Filecoin sannsynligvis fortsette sin regjeringstid over det desentraliserte lagringsmarkedet, og er en topp krypto å kjøpe nå.

Metacade (MCADE) er topp krypto å kjøpe nå

Hvordan 2023 vil utfolde seg i kryptovalutaens verden er ennå ikke bestemt. Men med Federal Reserve som er forventet å trekke tilbake renteøkninger i 2023, kan det bety slutten på krypto-bjørnmarkedet. Når det skjer vil de syv kryptovalutaene på denne listen sannsynligvis skyte i været, spesielt gitt de mange nevnte katalysatorene. Imidlertid skiller Metacade seg ut som den beste kryptoen for 2023.

Med potensialet for eksplosiv vekst i GameFi-industrien, flere fellesskapsbaserte funksjoner som spillere garantert vil elske, og en bevisst merittliste for å tiltrekke seg investeringer, er Metacade spådd suksess i 2023. Så hvis du ønsker å stille deg i første rekke av det som kan være en leder av P2E-spill, slutt å lete. I stedet kan du sjekke ut Metacade sitt presale og oppdage hva du kan gå glipp av!

