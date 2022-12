Viktige takeaways

Leder av den amerikanske bankkomiteen har foreslått et forbud mot alle kryptovalutaer

Mange erklærer at krypto er immun mot nedsteninging fra regjeringer, men dette er bare direkte sant

Ved å angripe økosystemet og muligheten til å få tilgang til det, kan krypto reduseres betydelig av lovgivere

Bitcoin kan ikke stenges heter det. Men dette er ikke poenget.

For det første, la meg være tydelig og bekrefte at dette mantraet er sant, i det minste teknisk. Bitcoin eksisterer på Internett og er derfor immun mot å bli stengt. Med mindre du på en eller annen måte slår av Internett. Bitcoin er desentralisert og eksisterer i nettverdenen, en bragd av en teknologi som gjør den motstandsdyktig mot å bli kontrollert.

Bitcoin kan ikke stenges direkte, men indirekte er en annen historie

Men selv om en direkte nedleggelse av blokkjeden er umulig, kan regjeringer, i det minste teoretisk sett, kontrollere Bitcoin kraftig og begrense dens adopsjon av massene. Det kan kanskje ikke kvalifisere som å stenge den ned teknisk, og jeg kommenterer ikke sannsynligheten for at dette skjer, men det er liten tvil om at hvis en samlet nok innsats gjøres, kan et angrep fra lovgivere på Bitcoin være ødeleggende.

Vi trenger bare å se på utbredelsen av sentraliserte enheter i rommet. Mens Bitcoin selv er desentralisert, for at massene skal få tilgang til den, går de aller fleste via sentraliserte selskaper som Binance eller andre børser. Og hva skjer hvis myndighetene går etter disse selskapene?

Disse selskapene vil bli tvunget til å følge lovene. Desentraliserte børser (DEX-er) er sikkert kommer for å bli, og som Bitcoin selv, er de motstandsdyktige mot å bli direkte stengt. Men ville du forvente at Bitcoin skulle oppnå mainstream suksess og fortsette å vokse til en legitim finansiell eiendel hvis DEX-er var det eneste alternativet?

Ikke bare ville institusjoner være motvillige til å følge denne veien, men de kan også bare bli utestengt fra å holde den.

Den amerikanske bankkomiteens leder foreslår å forby kryptovalutaer

Jeg skriver denne artikkelen nå i kjølvannet av historien som dukket opp om den amerikanske bankkomiteens leder, Sherrod Brown, som foreslår et forbud mot kryptovalutaer .

Brown sa:

«Jeg har allerede gått til finansministeren og sekretæren og bedt om en regjeringsomfattende vurdering gjennom alle de forskjellige reguleringsorganene. … SEC har vært spesielt aggressiv, og vi må gå videre på den måten og lovgivende hvis det kommer til det.»

Det har blitt hånet fra enkelte hold, men det er verdt å ta hensyn til. USA er verdens finanshovedstad. Skulle SEC komme ut og forby det, ville dette ha en seismisk innvirkning.

Tenk på den delen av markedet som kan bli forbudt å holde Bitcoin – institusjoner, pensjonsfond, offentlige selskaper osv. Eller all infrastrukturen som ville blitt revet ned, for eksempel børser.

På baksiden er det fortsatt en ekstern mulighet. Og for å komme tilbake til poenget mitt tidligere om hvordan folk overser potensialet for regjeringer til å stenge Bitcoin, erkjente Brown at » Vi vil at de skal gjøre det de trenger å gjøre på samme tid, kanskje forby det, selv om det er veldig vanskelig å forby det. fordi det ville gå offshore, og hvem vet hvordan det ville fungere.»

Siste tanker

Jeg spår ingen form for død for Bitcoin eller krypto på baksiden av dette. Jeg tror bare at for mange overser hvor skadelig regjeringer kan være mot verdens største kryptovaluta.

Jada, det fine med blokkjeden er at den ikke kan stenges direkte. Men indirekte? Det er en annen historie. Regjeringer har for mye makt til å bli avskrevet som «irrelevant» når det kommer til Bitcoin.

Så langt er det ingenting som tror at land som USA vil gjøre så drastiske grep for å forby krypto. Men etter et brennende 2022 som har sett skandale etter skandale ryste plassen, er ikke kommentarer som Sherrod Browns overraskende.

I den fjerne muligheten for at disse ordene noen gang ble satt ut i livet, ville det være dumt for investorer å avskrive det som en godartet utvikling for krypto.