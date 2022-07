Begrepet identitet er ganske polariserende i kryptovaluta. Noen ganger glemmer folk at Bitcoin vokste ut av et nisjehjørne av internett, født av ultraliberertære idealer med selvoverherredømme, anonymitet og uavhengighet som sentrale punkter.

Selvfølgelig har kryptovaluta involvert utover Bitcoin, og i dag har vi mange forskjellige synspunkter og tusenvis av prosjekter, noen med lignende mål, noen med forskjellige.

Concordium er et lag-1 blokkjedeprosjekt som legger inn kryptert ID i hver transaksjon som skjer på nettverket. Dette er spennende fordi det strider mot det noen sysler vil beskrive som den opprinnelige Bitcoin-visjonen.

Vi satte oss ned for en rask minipodcast med Concordiums administrerende direktør Lone Fonss Schroder for å få mer innsikt i dette, som sier at «mange forretninger materialiserer seg fordi du ikke vet hvem du handler med», og hevder at identitet er avgjørende for å oppnå tillit i rommet.

Andre temaer som om regulering er en positiv ting, styrken ved desentralisering og det nåværende markedsmiljøet ble diskutert, og mens tidsbegrensninger hindret Dan og Joe i å grave for dypt i Schroders svar, blir dette satt på agendaen til neste gang.

Podcast kan høres på Spotify her