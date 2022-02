Aave (AAVE) har vært gjennom en restitusjonsperiode de siste dagene. Den ledende DeFi-protokollen reverserer noen av tapene som ble rapportert under kryptovinteren. Men lanseringen av en ny protokoll for sosiale medier kalt Lens kan presse AAVE enda høyere opp. Her er noen høydepunkter:

Den nye Lens-protokollen er en åpen sosial medieplattform bygget på Polygon med håp om å bruke lagring utenfor kjeden.

Lanseringen førte ikke umiddelbart til et bullish utbrudd for AAVE, men analytikere forventer at dette vil skje i nær fremtid.

I tillegg, ut fra indikatorene, er det en tydelig bullish divergens i AAVEs prishandling.

Datakilde: Tradingview

AAVE – Prisprediksjon og analyse

I skrivende stund handlet Aave (AAVE) for $177,55, ned rundt 1% for dagen. Men til tross for dette er mynten fortsatt opp rundt 7,5 % den siste uken. Vi har også sett DeFi-tokenet knuse forbi sitt 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt.

Ettersom nyhetene om lanseringen av sosiale medier begynner å gjennomsyre det bredere markedet, er det sannsynlig at AAVE vil se en bullish opptrend. Dette vil ta prishandlingen nærmere eller over 200-dagers EMA på rundt $205.

Vi forventer også at DeFi-tokenet vil konsolidere seg rundt den prisen og øke mot $210 på kort sikt. Dette vil representere en oppgang på rundt 16 % fra dagens pris.

Hvorfor er Aave (AAVE) en anstendig investering?

AAVE er et av de mest lovende DeFi-prosjektene i kryptomarkedet akkurat nå. Det er designet for å tillate brukere å låne og låne ut krypto på en fullstendig desentralisert måte.

Etter å ha lansert i 2017, har Aave levert enorme verdier til investorer og forventes å fortsette den samme trenden i fremtiden. Så hvis du noen gang ønsket deg en viss eksponering mot lovende DeFi-tokens, må AAVE være øverst på listen.