Aave (AAVE) har rangert blant de 5 best presterende store kryptoaktiva de siste to ukene. Mynten har vært på en stor opptrend og faktisk klarte den å bryte over $200 for første gang i år. Så, hvor går prishandlingen herfra? Her er noen tips å huske på:

Etter å ha steget mot $230, ser det ut til at AAVE har mistet sitt oppadgående momentum.

Mynten har stort sett holdt seg i sidelengs handel de siste to dagene

AAVE ble også avvist på det avgjørende motstandsnivået på $241,8

Datakilde: Tradingview

Kan Aave finne fart?

Avslaget på $241,8 var en stor nedtur for okser som hadde klart å presse AAVE ganske høyt de siste 14 dagene. Faktisk har mynten siden trukket seg tilbake og handles for rundt $231. Vi forventer at okser prøver å bryte $241,8-prisen i løpet av de kommende dagene.

Selv om dette vil være vanskelig gitt dagens stagnasjon i prisaksjonen, er det ikke umulig. En pause over $241,8 vil presse AAVE videre over $261 før noen motstand. Dette vil representere en oppgang på 15 % over dagens pris.

Til tross for dette er det fortsatt en veldig stor risiko for retracement. Husk at AAVE stort sett har trendet oppover det meste av mars. En korreksjon er derfor på sin plass, og som sådan kan vi se en sterk retracement som tar mynten tilbake til $210. Men hvis prishandlingen holder seg over $230, vil mer oppside komme.

Hvorfor bør du vurdere AAVE nå?

Vi tror fortsatt at det er litt oppadgående momentum igjen for AAVE. Faktisk er en kraftig økning mot $260 fortsatt mulig. Å kjøpe nå vil derfor gi deg en sjanse til å tjene tilbake minst 20 % i avkastning.

Men risikoen for retracement på nedsiden bør ikke ignoreres. Hvis okser ikke kan holde prisen over $230, bør du sannsynligvis vente til den faller tilbake til $210 eller deromkring før du kjøper.