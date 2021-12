Live Aave-prisen i dag er $272,41 med et 24-timers handelsvolum på $591,8 millioner. Aave er opp 13,58 % siste 24 timer. Hvis du vil vite hva AAVE er, om det er verdt å investere, og de beste stedene å kjøpe AAVE, kan du finne ut av det her.

De beste stedene å kjøpe AAVE nå

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp AAVE med eToro idag

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp AAVE med Binance idag

Hva er AAVE?

Aave er en desentralisert finansprotokoll som lar folk låne ut og låne krypto. Långivere tjener renter ved å sette inn digitale eiendeler i spesiallagde likviditetspooler. Låntakere kan deretter bruke sin krypto som sikkerhet for å ta opp et flashlån ved å bruke denne likviditeten. Aave (som betyr "spøkelse" på finsk) var opprinnelig kjent som ETHLend da den ble lansert i november 2017. Den ble omdøpt i september 2018. AAVE gir innehavere rabatterte avgifter på plattformen, men den fungerer også som et styringstoken som gir eiere medbestemmelse i den fremtidige utviklingen av protokollen.

Bør jeg kjøpe AAVE i dag?

Flertallet av analytikere er positive på AAVE, men tar alle spådommer og investeringsråd med en klype salt.

AAVE-prisprediksjon

Digital Coin Price spår at prisen på AAVE vil nå $437 i 2022 og øke ytterligere for å krysse $600 innen utgangen av 2024. Ved utgangen av 2025 kan prisen nå $551. Coinpedia spår at prisen lett kan overstige $450-merket i løpet av det neste året hvis nettverket lanserer oppgraderinger, for eksempel likviditetsutvinning og innsats og lansering av spillprodusenter. Hvis nettverket ikke klarer å gjennomføre planen sin, kan prisen gå inn i en bearish felle og falle til $287, som fortsatt er høyere enn den nåværende prisen.

AAVE på sosiale medier