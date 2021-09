Det negative sentimentet assosiert med Kinas kryptoforbud har påvirket prisutsiktene for de fleste altcoins på markedet

Aaves pris ligger nært $276 i skrivende stund, og dagens prisbevegelser med en stigning på 3% tyder på at bulls forsøker å skape ferskt momentum. De små prisbevegelsene kommer samtidig som at kryptomarkedet generelt sliter, og Bitcoin har igjen måtte teste støtten nær $42 000.

Altcoin-markedet ser likevel ut til å være motstandsdyktig, og aggressive bulls kan føre til at Aave klarer å hente seg inn igjen sammen med større altcoins som Ethereum, Cardano og Solana. Disse tre kryptoene viser tegn på en positiv vending på kort sikt etter å ha testet viktige støtteområder nær henholdsvis $2900, $2,10 og $138.

Prisutsikter for AAVE

AAVE/USD-paret har hatt en bounce-off fra lave $256 i det kjøpere har skapt et nytt momentum etter fallet fra $415, som ble nådd den 16. september. Ifølge de tekniske utsiktene ser det derimot ut til at bears fortsatt har et lite overtak, som vi kan se i den daglige grafen.

Bruddet ned under det stigende triangelmønsteret ser ut til å ha eliminert de positive utsiktene som var tilstede før denne ukens nedgang over hele markedet. Det kan sees et hint av en bearish flaggformasjon, et mønster som kan signalisere ytterligere nedgang.

Vi har også 50 SMA- og 100 SMA-kurvene som indikerer potensiale for en korreksjon som vil presse prisene enda lavere. Disse utsiktene vil styrkes dersom RSI-en synker videre nedenfor ekvilibriumpunktet.

AAVE/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Dersom dette scenarioet utspiller seg vil en ny nedgang mot $250 åpne for at AAVE/USD faller videre ned til $212, og deretter den psykologiske støtten nær $200. Den neste, kritiske etterspørselssonen under dette nivået finner vi nært $150.

Skulle det gå i motsatt retning,og AAVE avslutter dagen over $295, så vil dette kunne bli en ny, begrenset støtte. Dersom det etableres en støttesone her kan bulls klatre videre opp over 100 SMA-et ($322), deretter er det 50 SMA-et ($360) som blir neste mål.