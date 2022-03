Aave V3 er live, med utvidelse til 6 blokkjeder

Aave, en av de ledende desentraliserte finansplattformene (DeFi) på markedet, har annonsert V3 av protokollen sin.

Med den tredje versjonen utvider Aave sin likviditetspool til seks andre blokkjeder, sa plattformen i en utgivelse.

I henhold til kunngjøringen gir V3 live tilgang til utlånsprotokollens funksjoner til Avalanche, Polygon, Fantom, Optimism, Harmony og Arbitrium. Bortsett fra disse seks blokkjedene, skal Aave distribuere den siste iterasjonen av protokollen til Ethereum-nettverket.

" Aave V3 er et resultat av kontinuerlig iterasjon som følge av samfunnsengasjement og økosystemvekst ," sa Stani Kulechov, grunnlegger og administrerende direktør i Aave Companies.

Om når det gjelder hva som blir det neste for DeFi-protokollen la Kulechov til:

" V3 bringer nye og eksisterende Aave-fellesskapsmedlemmer til å delta i Aave DAO, som vil fortsette å forme fremtiden til DeFi ."

I følge Aave bringer V3 banebrytende nye funksjoner som spenner fra økt kapitaleffektivitet til forbedret desentralisering .

1/ Aave V3 is here! 👻

The most powerful version of the Aave Protocol to date, V3 brings groundbreaking new features than span from increased capital efficiency to enhanced decentralization. Read what's new in V3 in the thread below👇or visit https://t.co/H3jTyKRqNs to dive in! pic.twitter.com/LXzn7660nA

— Aave (@AaveAave) March 16, 2022