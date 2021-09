ARK Invests administrerende direktør, Cathie Wood, oppga også at selskapets holdninger til Ethereum har endret seg de siste månedene

Da hun holdt et innlegg ved SALT Conference i New York fortalte Cathie Wood, direktør ved forvaltningsfirmaet ARK Invest, at hun forventer at Bitcoins pris kommer til å tidoble seg og nå $500 000 i løpet av de neste fem årene. I løpet av et intervju med Andrew Ross Sorkin fra CNBC viste Wood at hun fortsatt har sterk tro på den ledende kryptovalutaen.

Hun oppga at forutsigelsene er basert på på at institusjonelle investorer i større grad diversifiserer sine porteføljer med kryptovalutaer, og da hovedsakelig Bitcoin.

«Dersom vi har rett, og selskapene fortsetter å diversifisere investeringene sine med blant annet Bitcoin, og institusjonelle investorer begynner å sette av 5% av midlene sine for [Bitcoin] — det kan gjelde andre kryptovalutaer også — så tror vi at prisen kommer til å tidoble seg fra dagens nivåer,» oppga hun. «Så i stedet for $45 000 vil den ligge på over $500 000.»

Dersom vi tar i betraktning at kryptovalutaens verdi har økt med 400 000% siden den ble skapt, så er det vanskelig å avfeie Woods spådommer.

Fornøyd med Ethereums vekst

Wood har også troen på Ethereum, og påpeker hvordan kryptovalutaen har utviklet seg med blant annet med den nylige lanseringen av Ethereum 2.0, som tar i bruk Proof of Stake-mekanismer.

«Vår tro på ether har økt drastisk i takt med denne overgangen fra proof of work til proof of stake,» fortalte ARK Invest-sjefen.

Hun snakket også om Ethers påvirkning i forbindelse med fremskrittene og veksten som foregår innen industriene for desentralisert finans (DeFi) og non-fungible tokens (NFT).

«Ether […] opplever for tiden en eksplosiv vekst i aktiviteten hos utviklere takket være NFT-er og DeFi. Det som foregår innen DeFi fascinerer meg, med de stadig synkende kostnadene for infrastruktur for finanstjenester, som jeg vet den tradisjonelle finansindustrien ikke setter særlig stor pris på akkurat nå.»

Bitcoin er fremdeles førstevalget

Wood la likevel vekt på at hun fortsatt foretrekker Bitcoin, og at dette i stor grad påvirkes av hvordan den digitale valutaen nå har blitt innført som lovlig betalingsmiddel i El Salvador. Hun oppgirinvesteringene deres fortsatt kommer til å bestå av mer Bitcoin enn Ethereum, med en 60/40-fordeling.

Når det kommer til det regulatoriske landskapet stiller Wood, hvis selskap ARK Invest er blant Coinbase sine investorer, spørsmål ved SECs nyeste påfunn. Regulatoren har nylig gitt børsen en advarsel om søksmål dersom de gjennomfører lanseringen av sitt Coinbase Lend-program.

Wood er ikke den eneste som har sterk tro på Bitcoin. Michael Saylor, fra MicroStrategy, postet en tweet mandag om at selskapet hans har kjøpt 5050 Bitcoins. Med denne siste anskaffelsen eier selskapet nå totalt 114 042 Bitcoins.