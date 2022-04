Bitcoin handles for tiden over $40k, men markedseksperter er optimistiske og tror at mynten snart vil nå $100 000.

Antoni Trenchev, administrerende direktør i kryptoutlånsfirmaet Nexo, er overbevist om at Bitcoins pris vil øke mot $100k innen et år. Han nevnte dette under et nylig intervju med CNBC .

Bitcoin har gitt dårligere resultater de siste ukene og handles for tiden over $40k per mynt. Han uttalte imidlertid at han er bekymret for den kortsiktige ytelsen til den ledende kryptovalutaen.

Trenchev sa at Bitcoins kortsiktige utsikter kan samsvare med tradisjonelle finansmarkeder når Federal Reserve begynner å avvikle sitt massive pengestimuleringsprogram.

Men i det lange løp vil flyttingen favorisere kryptovalutamarkedet. Trenchev sa at et krakk i aksjer sannsynligvis vil bety at USAs sentralbank vil gå tilbake til lettelser om kort tid.

Som et resultat forventer han at Bitcoins verdi vil mer enn dobles og nå $100 000 i løpet av de neste 12 månedene.

Paolo Ardoino, teknologisjef i Bitfinex, er også optimistisk med tanke på kryptovalutamarkedet. Han tror imidlertid ikke Bitcoin vil nå $100 000 i løpet av de neste månedene. Han fortalte CNBC at;

«I dette spesielle øyeblikket vi lever i, vil jeg si, med global usikkerhet i markedene, ikke bare kryptomarkedene, også i aksjemarkedene. Så vi ser definitivt lavere volumer på kryptosiden … bitcoinvolumene har falt i løpet av de siste ukene. Så det er ganske viktig som en beregning fordi det forteller at mange hvaler, mange aktive markedsdeltakere, deltakere som var veldig aktive før, venter litt på sidelinjen.»

Bitfinex-sjefen sa at han forventer at Bitcoins pris vil avslutte 2022-handelen like over $50k. Han er imidlertid optimistisk med tanke på de langsiktige utsiktene for markedet. Han sa;

«Jeg er en bullish person på bitcoin. Jeg ser så mye som skjer i denne industrien og så mange land som er interessert i bitcoin-adopsjon at jeg er veldig positiv.»

Bitcoin er ned med mer enn 40 % fra den høyeste rekorden på 69 000 dollar som mynten oppnådde i november 2021.