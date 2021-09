Kryptoadopsjon på det afrikanske kontinentet har vokst eksponentielt siden 2020, ifølge blokkjedeanalytikerne

Blokkjedeanalytikerne hos Chainalysis rapporterer at Afrika har sett en kraftig oppsving i kryptomarkedet i løpet av det siste året. Selskapet avslørte at det afrikanske kryptomarkedet har økt med over 1200% fra juli 2020 til juni 2021. Økningen tilskrives peer-to-peer-trading, investeringsmuligheter og hvordan bruk av kryptovaluta fasiliterer bedre pengeoverføringer på tvers av landegrenser. Dette har ført til at kontinentet nå rangeres som den tredje største Bitcoin-økonomien globalt.

Rapporten, som ble publisert tirsdag, påpekte også at transaksjonsvolumet inn til afrikanske land i den samme perioden tilsvarer omtrent $105,6 milliarder. Videre viste den at enkelte afrikanske land har sett en stor økning i såkalt grasrotadopsjon av krypto, og Kenya, Nigeria og Sør-Afrika er alle blant topp 20 på Chainalysis sin globale kryptoadopsjonsindeks.

Afrika skal visstnok også ha den største andelen retail-transaksjoner, omtrent 7% av de totale kryptotransaksjonene i regionen er av denne typen, mens det globale gjennomsnittet ligger på 5,5%. Peer-to-peer-trading har vært en av de største pådriverne for Afrikas gryende kryptomiljø, og de to største P2P-plattformene i verden har hatt en betydelig vekst i regionen i løpet av perioden.

Kontinentet skiller seg ut også når det kommer til P2P-transaksjoner, hvor de utkonkurrerer alle andre. Av det totale transaksjonsvolumet består 1,2% av P2P-trading, og hele 2,6% av alle Bitcoin-transaksjoner er P2P-baserte.

Kryptobrukere i Afrika har i økende grad tatt i bruk P2P-trading, mye på grunn av myndighetenes restriksjoner. Mange banker i regionen tilrettelegger ikke for at brukerne skal kunne overføre penger fra kontoene sine til krypto-wallets, men de desentraliserte P2P-markedene gjør det mulig å omgå disse begrensningene.

Artur Schaback, medgrunnlegger av Paxful, oppgir at henholdsvis 57% og 300% av plattformens vekst det siste året kommer fra Nigeria og Kenya. Adedeji Owonibi, administrerende direktør hos det nigerianske blokkjedeselskapet Convexity, fortalte Chainalysis at mangelen på banker som fasiliterer kryptotransaksjoner har gjort P2P-løsninger mye mer utbredt.

«Binance pleide å være den mest populære plattformen med god margin, men etter sanksjoner fra sentralbanken har mange migrert til P2P-plattformer som Paxful og Remitano.»

Owonibi påpekte også at en betydelig andel av P2P-transaksjonene skjer på uformelle plattformer, som meldingsapper. Dette kan bety at P2P er enda mer utbredt i Afrika enn hva det kan se ut til ved første øyekast.

«Uformell P2P-trading er svært utbredt i Nigeria på WhatsApp og Telegram. Vi ser både unge folk og forretningsfolk som utfører transaksjoner verdt flere millioner.»

Flere afrikanske myndigheter ser nå på muligheter for å involvere seg i blokkjedeindustrien, selv om de tidligere har vært tilbakeholdne.