Alchemy Pay (ACH) forblir i en bearish trend

Alchemy Pay (ACH) ser ut til å ha gått inn i en viktig konsolideringsfase. Mynten har beveget seg stort sett sidelengs etter å ha vært under press de siste to ukene. Men til tross for dette, er ACH fortsatt i en bearish trend, og det skal noe spesielt til for å bryte denne. Her er noen fakta:

ACH har steget av et veldig bredt spekter, noe som indikerer vill flyktighet.

Mynten er over 77 % lavere enn 2021-høydene

Den forblir under den avgjørende 25-dagers SMA, noe som tyder på mer svakhet.

Datakilde: Tradingview

Alchemy Pay (ACH) – når vil nedtrenden brytes?

Det er veldig vanskelig å si akkurat nå når eller hvordan ACH vil bryte denne nedtrenden. Tross alt er det for mange risikofaktorer. Trusselen om inflasjon, globalt økonomisk nedfall på grunn av stigende energipriser og krigen i Europa er noen av faktorene som tynger sentimentet.

Vi forventer at mynten vil fortsette å falle før den finner støtte på $0,032. Etter det kan okser prøve å finne nok etterspørsel. I skrivende stund solgte ACH for $0,039. Det er derfor fortsatt et stykke igjen før vi når bunnen.

Vi forventer ikke at ACH vil gjenvinne sine all-time highs i nærmeste framtid. Mynten vil fortsatt være flyktig og kan være perfekt for kortsiktige spill. Per nå har ACH en markedsverdi på rundt 160 millioner dollar og handelsvolumet er fortsatt svært lavt.

Er Alchemy Pay (ACH) bærekraftig?

Kryptobaserte betalinger kommer til å bli enorme i nær fremtid. Det er massevis av selskaper der ute som investerer tungt i disse prosjektene, og som sådan vil Alchemy Pay (ACH) få mye konkurranse.

Men dette burde ikke bekymre investorene. ACH har allerede etablert seg innenfor både det sentraliserte og desentraliserte betalingsøkosystemet. Den har mye potensiale for fremtiden.