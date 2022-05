ALGO steg 21 % etter at Algorand kunngjorde FIFA-partnerskap

Mens vi nærmer oss FIFA World Cup 2022 i Qatar, har FIFA, verdens styringsorgan for fotball, jobbet med å etablere sterke partnerskap med store partnere i blokkjede-verdenen. I den forbindelse har FIFA inngått en teknisk sponsoravtale med Algorand, en blokkjedeplattform.

I følge avtalen vil Algorand tilby en offisiell blokkjede-støttet lommebokløsning der Algorand vil være FIFA World Cup Qatar 2022™ Regional supporter i Nord-Amerika og Europa.

Under kunngjøringen sa FIFA-president Gianni Infantino:

«Vi er glade for å kunngjøre dette partnerskapet med Algorand. Samarbeidet er en klar indikasjon på FIFAs forpliktelse til å kontinuerlig søke innovative kanaler for bærekraftig inntektsvekst for ytterligere reinvestering tilbake i fotball, for å sikre åpenhet for våre interessenter og verdensomspennende fotballfans – et nøkkelelement i vår visjon om å gjøre fotball virkelig global. Jeg ser frem til et langt og fruktbart samarbeid med Algorand.»

Algorand skal hjelpe FIFA med å utvikle en strategi for digitale eiendeler

Blokkjedeteknologi vil fortsatt prøve å vinne gjennomslag på grunn av dens evne til å være vert for flere digitale eiendeler. Algorand vil hjelpe FIFA med å utvikle sin digitale aktivastrategi, mens FIFA vil tilby sponsormidler som promoteringsmuligheter, reklame og medieeksponering.

For tiden er Algorand blokkjeden vert for mer enn 2000 desentraliserte finansapplikasjoner (DeFi) og globale organisasjoner. Dessuten hjelper Algorand forskjellige organisasjoner i globale bransjer som spill, kunst, musikk, sport og finans mens det fortsetter å jobbe med å ta i bruk Web 3 digitale muligheter for inkludering, vekst og åpenhet.

Algorand-grunnlegger, Silvio Micali sa:

«Dette partnerskapet med FIFA, den mest globalt anerkjente og fremtredende organisasjonen innen sport, vil vise frem potensialet som Algorand blokkjeden har for å transformere måten vi alle opplever verdens spill på.»

I skrivende stund handlet ALGO (Algorand native token) for $0,7279, opp 21,18% de siste 24 timene etter kunngjøringen.