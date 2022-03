I tilfelle du har tenkt å legge Algorand (ALGO) til porteføljen din, kan de kommende dagene by på noen anstendige kjøpsmuligheter. Dette gjelder både for både kortsiktige og langsiktige investeringer. Før vi kommer til analysen, her er hovedfakta:

Algorand har økt med nesten 20 % i løpet av de siste 5 dagene.

Det bullish oppløpet kommer til å fortsette, og investorer kan kjøpe seg inn.

Det er flere kjøpssoner du kan vurdere for å oppnå anstendig avkastning.

Datakilde: Tradingview

Algorand (ALGO) – Kjøpssoner å se på

Etter å ha steget de siste dagene, har Algorand møtt massiv motstand på $0,9. Faktisk ser det ut til at prisen har stagnert her, men mynten tester kontinuerlig denne sonen på en sterk måte. Vi forventer at det vil være noe bullish momentum for å ta prishandlingen over $0,9.

Når det skjer, ville det være et godt tidspunkt å kjøpe. Men i tilfelle du ikke vil møte risikoen for en trendvending, kan du se på $1,1. Etter $0,9 vil $1,1-merket være ALGOs neste store test. Hvis mynten faktisk er i stand til å stige over det, vil den sannsynligvis stige over $1,4 på kort sikt.

Imidlertid vil denne bullish avhandlingen bli ugyldig hvis ALGO faller under $0,8. Vi ser imidlertid ikke dette skje i dagene fremover med mindre det skjer noe stort i det bredere kryptomarkedet.

Hvorfor du bør kjøpe Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO) har hatt en svært ustabil tid siden den debuterte i markedet i 2019. Mynten har falt massivt under ICO-prisen som var på 2,4 dollar. Men det er fortsatt mye verdi Algorand kan tilby.

Det er sannsynlig at mynten vil gjenvinne noe av dette oppadgående momentumet og gjenvinne $2,4-prisen før slutten av året. Det vil være over 100 % i gevinst fra dagens pris.