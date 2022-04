Algorand (ALGO) ser etter en sterk retracement oppover etter hvert som mynten konsolideres. Altcoinen har falt to dager på rad, og det var frykt for at en nedadgående spiral kunne følge. Men så langt har den stabilisert seg og kan være på utkikk etter sitt neste rally. Her er fakta:

Algorand har dannet et interessant omvendt hode og skuldre i sitt daglige diagram.

Dette antyder at en sterk retracement på oppsiden er svært sannsynlig.

Algorand kan stige med hele 17 % hvis dette skjer.

Datakilde: Tradingview

Algorand (ALGO) – klar for en oppgang

Etter å ha vist litt svakhet i starten av uken, har vi sett en sterk priskonsolidering for Algorand. Dette betyr at mynten prøver å finne etterspørsel og som sådan har den dannet et interessant omvendt hode- og skuldermønster på diagrammet.

Dette antyder vanligvis at en retracement på oppsiden er mulig. Når dette skjer, kan ALGO finne på å teste $0,9, noe som vil gi gevinster på mellom 17% og 25%. Dessuten har ALGO fortsatt viktige støttenivåer.

Selv etter den siste nedturen, holder mynten seg fortsatt godt over $0,76, som er et stort pluss. Så lenge okser holder denne støtten, vil de mellomlange utsiktene for ALGO fortsatt være positive. Også, selv om $0,76 på en eller annen måte blir brutt, vil det fortsatt være en sak å argumentere for et rally mot $0,9. Dette er fordi ALGO fortsatt vil være innenfor en avgjørende etterspørselssone.

Slik spiller du ALGO-oppsettet

Så langt er utsiktene bullish, og det er nok oppside for en 17% gevinst på kort sikt. Så det vil fortsatt være fornuftig å kjøpe nå. Men for folk som fortsatt ikke er sikre, kan du vente til $0,76-støtten blir brutt før du går inn. Det vil fortsatt være innenfor en god etterspørselssone.