En bredere svakhet i kryptomarkedet har vært ganske tydelig den siste uken. Som et resultat begynner vi å se Algorand (ALGO) danne et bearish mønster som kan føre til en massiv priskorreksjon. Her er noen høydepunkter:

På pressetidspunktet handlet Algorand (ALGO) for rundt $0,81, ned 5% i løpet av dagen.

$0,8-merket har vist seg å være en avgjørende støttelinje, men vi forventer at ALGO faller under det.

Når dette skjer, kan mynten presse mot $0,5 på kort sikt.

Datakilde: Tradingview

Algorand (ALGO) – Den kommende 40% korreksjonen?

Det er ingen tvil om at det bredere kryptomarkedet har sett mye svakhet de siste dagene. Algorand (ALGO) har også fulgt etter. Etter en mer robust ytelse i begynnelsen av måneden, er mynten nå på vei ned.

$0,8-merket er fortsatt en av de viktigste støttesonene. Selv om okser har gjort det bra så langt for å opprettholde prisaksjonen over dette, forventer vi ikke at ALGO vil holde ut mye lenger. Som et resultat kan mynten falle til $0,5 før vi begynner å se noen tegn til en trendvending.

Dette vil representere en korreksjon på nesten 40 %. Imidlertid, hvis okser på en eller annen måte klarer å sende ALGO over $0,9, kan de bearish utsiktene avta i overskuelig fremtid. På pressetidspunktet handles mynten til $0,81.

Er dette riktig tidspunkt å kjøpe Algorand (ALGO)?

Vel, de fleste mynter handles for tiden lavere, så hvis du er en dip-kjøper, er dette tiden for å komme inn. Men når du tenker på at mer svakhet er projisert, vil det være mer fornuftig å vente til prisen synker ytterligere. På den måten får du i hvert fall minimal nedsiderisiko og rabatt når du bestemmer deg for å kjøpe.