Algorand, den 26. største kryptovaluten etter markedsverdi, handles for $0,994 med et 24-timers handelsvolum på litt over $217 millioner. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Algorand, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Algorand nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp ALGO med Binance idag

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp ALGO med eToro idag Ansvarsfraskrivelse

Hva er Algorand?

Algorand er et selvopprettholdende, desentralisert, blokkjedebasert nettverk som støtter et bredt spekter av applikasjoner. Disse systemene er sikre, skalerbare og effektive, alle kritiske egenskaper for effektive applikasjoner i den virkelige verden.

Algorand vil støtte beregninger som krever pålitelige ytelsesgarantier for å skape nye former for tillit. Algorand-nettverket gikk live i juni 2019 og var i stand til å håndtere nesten 1 million transaksjoner per dag fra desember 2020.

Algorand ble oppfunnet for å fremskynde transaksjoner og forbedre effektiviteten, som svar på de langsomme transaksjonstidene til Bitcoin og andre blokkjeder.

Algorand er designet slik at det er lavere transaksjonsgebyrer og ingen gruvedrift da den er basert på en tillatelsesfri, ren proof-of-stake (PoS) blockchain-protokoll.

Bør jeg kjøpe Algorand i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Algorand-prisprediksjon

Price Preditcion antar at Algorand vil passere $11,25, med en ROI på rundt 617% om 5 år. Trading Beasts er også bullish. De spår at Algorand vil passere $2,08 i år. I juni 2022 vil den handles for 1,9 dollar.

Algorand på sosiale medier