Algorands adm direktør: Bitcoins løsning er ikke elegant

Administrerende direktør i Algorand Foundation sa at han er en stor fan av Bitcoin, men at kryptovalutaen mangler i visse aspekter.

Administrerende direktør i Algorand Foundation diskuterte ulike aspekter av kryptovaluta-området under et nylig intervju med LA Times . Under intervjuet sa Silvio Micali at Bitcoins løsning ikke er elegant.

På spørsmål om hans tanker om Bitcoin, sa Micali;

«Jeg kjøpte meg inn i hovedideen. Ideen er vakker, men på en eller annen måte er ikke løsningen akkurat elegant. Vi streber alle etter skjønnhet og eleganse i det vi gjør. Bitcoin absorberer like mye strøm som et lite land, og vi kommer til å forbruke like mye strøm som omtrent 10 hjem. [Algorand bruker en såkalt ren proof-of-stake-metode for å validere blokker av transaksjoner, kontra bitcoins langt mer energikrevende proof-of-work-system.]

Micali la til at blockchain-området fortsatt er i sine tidlige stadier og har en lang vei å gå. Han uttalte at det er forskjellige generasjoner av blokkjede-teknologier som jobber samtidig. Han sa;

«Vi er i en veldig delt verden. Vi har blokkjede 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 – som jeg tror Algorand er – som eksisterer samtidig. Så det er veldig unikt. Hvis du ser på den industrielle revolusjonen … har du mer og mer sofistikert [teknologi], så vanligvis eksisterer ikke alle disse tingene samtidig. Vi er i et veldig unikt øyeblikk der det er ekstremt sofistikerte blokkjeder som vår, og det er veldig tidlig generasjon blokkjeder som fortsetter å være der samtidig.»

Algorand-sjefen la til at;

«I det øyeblikket blokkjeden begynner å bli brukt til transaksjoner, de få blokkjedene som virkelig er i stand til å utføre transaksjoner til en svært lav pris, kommer de til å dukke opp, etter min mening. Når tradisjonell finans begynner å komme på blokkjeden, vil du se blokkjedene som virkelig brukes på en massiv og transaksjonell måte kommer til å akselerere. Og noen få verdier [som bitcoin] vil kanskje bli værende.»

Algorand er en av de ledende kryptovalutaene i verden. Algorand Foundation signerte nylig en partnerskapsavtale med fotballstyringsorganet FIFA og har blitt den offisielle blokkjedepartneren for det kommende verdensmesterskapet i FIFA 2022.