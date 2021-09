Kina slår stadig hardere ned på kryptoindustrien, noe som har resultert i at brukere har problemer med å få tilgang til kryptotjenester i landet

Alibaba, en av verdens ledende handelsplattformer, har kunngjort at de kommer til å forby salg av kryptominere på plattformen fra og med oktober. Selskapet kunngjorde avgjørelsen i et blogginnlegg i går.

Ifølge selskapet er Peoples Bank of China (PBoC) sin nylige kunngjøring årsaken til at de fjerner salg av utstyr for kryptomining fra sine plattformer. Alibaba fortalte at de etter nøye gjennomgang av landets lover og reguleringer av kryptovaluta og relaterte produkter og tjenester i Kina og andre internasjonale markeder kommer til å forby salget av minere for digital valuta på plattformene sine fra 8. oktober.

Videre kommer Alibaba til å stanse salget av kryptovalutaer som Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), BeaoCoin, QuarkCoin og Ethereum (ETH) på plattformene sine. De kommer også til å forby salg av opplæringsvideoer, strategier og programvare som lærer folk hvordan man kan kjøpe eller mine kryptovaluta.

I forbindelse med denne avgjørelsen oppga Alibaba at de kommer til å fjerne to av kategoriene på plattformen, underkategoriene Blockchain Miners og Blockchain Miner Accessories.

Kina har slått hardt ned på kryptoindustrien i løpet av de siste månedene. Tidligere i år innførte provinsene Anhui og Sichuan forbud mot kryptomining, dermed ble kryptominere i Kina tvunget til å flytte ut av landet, til blant annet Kazakhstan og Nord-Amerika.

PBoC kunngjorde i forrige uke at fasilitering og håndtering av alle typer kryptotransaksjoner nå er ulovlig i Kina. Dette har ført til at flere selskaper har avsluttet sin drift i det asiatiske landet.

Den ledende kryptobørsen Huobi fortalte for noen dager siden at de kommer til å stenge brukerkontoer som tilhører brukere i Fastlands-Kina. Sparkpool, en av de ledende Ethereum-minerne i Kina, har også avslørt at de kommer til å stenge alle kinesiske brukerkontoer på plattformen. Derfor er det nærmest umulig for folk i Kina å få tilgang til kryptotjenester, takket være de mange sanksjonene myndighetene har innført.