Kryptomarkedet har rett og slett krasjet i januar. De fleste mynter handles i rødt, og det virker ikke som det er nok etterspørsel etter et rally på kort sikt. Så dette gir kuppjegere den perfekte sjansen til å kjøpe sterkt rabatterte mynter. Her er hvorfor dette gir mening:

En tilbaketrekking som dette er ikke nytt for krypto, faktisk har det skjedd før og prisene har gått kraftig tilbake.

Crypto har sett fremveksten av mange innovative prosjekter, spesielt i altcoin-området.

Vi vil uten tvil se store oppganger i markedet, og de som kommer inn nå kan få stor avkastning.

Vel, følgende er din ultimate altcoin-handleliste, som indikerer tre av de beste tokenene du kan kjøpe akkurat nå?

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) betegner seg selv som en Ethereum-skaleringsløsning designet for å levere raskere hastigheter og lavere avgifter. Det har faktisk gjort store grep de siste månedene, og anskaffet en rekke nye prosjekter også.

Datakilde: Tradingview

Polygon og dets opprinnelige token MATIC har også sett enorm vekst i 2021, og vi forventer at dette vil fortsette i fremtiden. På pressetidspunktet ble MATIC solgt for $1,65.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) er en smart kontraktsplattform som også streber etter å tilby bedre hastigheter og lavere avgifter. Det blir også sett på som en direkte konkurrent til Ethereum og har vært et av de raskest voksende tokenene de siste 12 månedene. Akkurat nå handles AVAX, dets opprinnelige token, til $67,16.

Yearn Finance (YFI)