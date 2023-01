Altcoin prisprognose 2030: Cronos (CRO), Polygon (MATIC) og Metacade (MCADE)

Å lage en altcoin prisprognose 2030 er en nesten umulig oppgave. Mange eksperter vet ikke hvor kryptomarkedet vil være neste år, noe som gjør langsiktige spådommer spesielt utfordrende.

Imidlertid kan suksessen til et prosjekt bestemmes av nytten, og tre prosjekter som har stor nytteverdi er Cronos (CRO), Polygon (MATIC) og Metacade (MCADE). Hver av dem har potensiale til å revolusjonere bransjen og endre måten folk samhandler med Web3. Her er altcoin prisprognose 2030 for hver av dem.

Hva er Metacade?

Metacade er i ferd med å etablere seg som en spillsentrert plattform som tar sikte på å bringe sammen utviklere, spillere og kryptoentusiaster som kan samarbeide og skape nye ideer i en verden av play-to-earn (P2E). Bygget på Ethereum-blokkjeden, vil det tilby brukere et unikt felles møtested hvor de kan spille spill, samhandle med andre i sanntid og bli belønnet for bidrag med det opprinnelige $MCADE-tokenet.

En av nøkkelfunksjonene til Metacade er Metagrants-fondet, som vil gi utviklere muligheten til å sende inn forslag til spillutvikling. Hvis forslaget blir kåret til det beste av $MCADE-innehavere vil de motta finansiering for prosjektet sitt. Dette innovative initiativet er satt til å lanseres i 2023 og vil bidra til å drive veksten og utviklingen av plattformen.

I 2024 vil Metacade også lansere en jobbtavle som en del av Work2Earn-initiativet. Denne funksjonen vil gi brukere tilgang til spillejobber, praksisplasser og jobber i spillindustrien, og gi dem muligheten til å komme i kontakt med topp arbeidsgivere.

For å øke inntektene ytterligere og sikre at hvert område av plattformen fungerer problemfritt, har Metacade implementert en innsatsmekanisme som belønner fellesskapsmedlemmer for deltakelse og bidrag. Denne innovative tilnærmingen bidrar til å bygge et fellesskap som alle kan dra nytte av.

Etter hvert som plattformen vokser og utvikler seg, har Metacade tatt sikte på å bli en fullstendig desentralisert autonom organisasjon (DAO) i 2024. Dette ambisiøse målet vil bety at plattformen går over til en DAO og DAO-styring som legger all makt i hendene på fellesskapet.

Hvordan fungerer $MCADE?

$MCADE er Metacades styrings- og verktøytoken. Den er bygget på Ethereum-nettverket og brukes til premietrekninger, turneringsbelønninger og betalinger innenfor økosystemet. Den brukes også til å belønne de som bidrar til plattformen.

$MCADE selges over 9 stadier av presale, hvor 70 % av token-forsyningen vil være tilgjengelig. Gjenværende token vil bli delt opp som følger:

12,5 % markedsføring og CEX-oppføringer

10 % utviklingsteam

5 % DEX likviditetsavsetning

2,5 % konkurransebelønninger

Metacade (MCADE) prisprognose 2030

Metacade er for øyeblikket priset til $ 0,01 i sin første fase av presale, og vil nå $ 0,02 ved slutten av presale stadie 9. Innen 2025 kan det bli et kjent navn, og stige til en prognose på $ 2 da den er banebrytende for fremtiden til Web3-spill. Dette vil gjøre det til en sterk investering sammenlignet med annen altcoin prisprognose for 2023.

I løpet av de første fire ukene av presale samlet Metacade inn nesten $ 1,25 millioner, noe som lover godt for langsiktig suksess. Med prosjektet som ser realistisk ut når det gjelder å levere den oppnåelige kjøreplanen, kan Metacade lett nå topper på $ 25 innen utgangen av 2030.

Polygon (MATIC) prisprognose 2030

Polygon har en lovende altcoin prisprognose. Polygon (MATIC) er et DeFi-prosjekt utviklet for å forbedre skalerbarheten til Ethereum. Det lar utviklere bygge skalerbare, brukervennlige desentraliserte apper (dApps) med lave transaksjonsgebyrer på høyeste sikkerhetsnivå.

For å oppnå dette, kombinerer Polygon de beste egenskapene til Ethereum med suverene blokkjeder for å skape et fullverdig flerkjedesystem. Ved å kombinere disse funksjonene sikrer Polygon at dApps kan dra full nytte av Ethereum-nettverket samtidig som de er sikre, åpne og kraftigere.

Polygons token MATIC har opplevd en prisnedgang på 58,69 % i løpet av de siste 12 månedene og er for tiden verdsatt til $ 0,864. Analytikere spår at MATIC kan øke til $ 12,34 innen 2030, men mange er skeptiske til denne potensielle oppgangen.

Cronos (CRO) prisprognose 2030

En annen altcoin prisprognose som ser positiv ut er Cronos. Cronos er en desentralisert, offentlig blokkjede med åpen kildekode designet for å være energieffektiv samtidig som den garanterer høye transaksjonshastigheter til en lav kostnad. Målet med prosjektet er å støtte skaperøkonomien som fungerer som den grunnleggende infrastrukturen for DeFi og GameFi, og til slutt et åpent metavers.

Det opprinnelige tokenet CRO brukes til handel på Crypto.com, en av verdens største kryptobørser. Det brukes til transaksjoner på hele plattformen og kan også kjøpes på andre børser.

CRO er for tiden verdt $ 0,06107, en nedgang på 88,66 % bare de siste 12 månedene. Analytikere antyder at CRO kan øke til $ 5,94 innen 2030, men gitt de nylige børsskandalene er mange investorer forsiktige med å kjøpe kryptovalutaer knyttet til en børs. Som et resultat blir kanskje dette tallet ikke så høyt som først antatt.

Konklusjon – Metacade ser ut til å klatre

Avslutningsvis er altcoin prisprognose for alle som er nevnt i denne artikkelen – Cronos (CRO), Polygon (MATIC) og Metacade (MCADE) mulige investeringer med potensiale til å revolusjonere sine respektive bransjer, med investorsentiment som har en stor effekt på prisprognosene.

Basert på bruken som spillplattform, sterk token-ytelse under presale og ambisiøse planer, ser det imidlertid ut til at Metacade (MCADE) er den klare vinneren. Den har potensiale til å nå topper på $ 25 innen utgangen av 2030, noe som gjør den til en sterkere investering enn mange altcoin prisprognoser for 2023. MCADE bør følges nøye i ukene fremover.

Du kan kjøpe Cronos og Polygon på eToro her .