Altcoins som kan gi deg millioner før slutten av 2022

Kryptomarkedet har vært kjent for å bokstavelig talt gjøre folk rike over natten. Faktisk var 2021 året for krypto, med de fleste altcoins som satte nye rekorder når det gjelder vekst. Men i starten av 2022 har vi sett at de fleste av disse tokenene har mistet noe momentum. Men kan du bli rik av altcoins? Her er noen høydepunkter:

Altcoins har vist at de har det største vekstpotensialet sammenlignet med tradisjonelle tokens som Bitcoin og andre.

I 2021 så noen altcoins gevinster på over 10 000 %, med økende etterspørsel hele året gjennom

Altcoins tilbyr også noen av de mest interessante blokkjedeprosjektene i verden akkurat nå.

Vel, hvis du ønsker å bli rik på altcoins, er følgende to undervurderte tokens du kan vurdere:

Anchor Protocol (ANC)

Anchor Protocol (ANC ) er et innovativt DeFi-prosjekt som er bygget på Terra-nettverket. Det er designet for å tilby friksjonsfri tilgang til et sett med DeFi-produkter med bedre hastigheter og effektivitet. Det som gjør dette til et spennende prosjekt er det faktum at det er under radaren.

Det er også verdt å nevne at Terra-nettverket der det er bygget også er et hett prosjekt. Det er også mye i TVL for ANC også, noe som sannsynligjør fremtidig vekst. I skrivende stund handles mynten for 2,23 dollar med en markedsverdi på rundt 465 millioner dollar. Hvis du ser etter et anstendig DeFi-prosjekt for fremtiden, sjekk dette ut.

Provenance blokkjede