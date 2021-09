Underholdningsselskapet utelot Dogecoin da de annonserte at de kom til å godta kryptobetalinger innen utgangen av året

Forrige uke avslørte verdens største kinokjede, AMC, at de kom til å akseptere Litecoin, Ethereum og Bitcoin Cash for kjøp av billetter. Kunngjøringen, som ble publisert via Twitter, kom i kjølvannet av en tidligere kunngjøring fra august hvor de bekreftet at de kom til å introdusere Bitcoin som betalingsmiddel innen året er omme. Oppdateringen skapte debatt på sosiale medier, fordi Dogecoin-miljøet følte seg snytt.

Dogecoin-entusiaster fylte kunngjøringens kommentarfelt med en strøm av kommentarer hvor de krevde å få vite hvorfor selskapet ikke hadde inkludert DOGE. De mener at meme-kryptoen er å foretrekke som betalingsmiddel over flere av de inkluderte kryptovalutaene. Noen av de ba også selskapets administrerende direktør, Adam Aron, om å vurdere å akseptere også Dogecoin som betalingsmiddel for kioskvarer og kinobilletter.

Det ser ut til at Aron tok anbefalingene på alvor. I går delte AMC-sjefen en meningsmåling på Twitter hvor han ba om folkets mening om saken.

«Jeg vil gjerne høre deres meninger via denne Twitter-målingen. Innen utgangen av 2021 kommer AMC til å akseptere Bitcoin, Ethereum, Litecoin og Bitcoin Cash for onlinebetalinger. Jeg ser at mange i twitter-feeden min mener at vi burde akseptere Dogecoin også. Synes du AMC bør se nærmere på mulighetene for å akseptere Dogecoin?» sto det i innlegget.

Twitter-meldingen tiltrakk seg mange brukere som raskt avga sin stemme ved å velge ett av de fire tilgjengelige svaralternativene. I skrivende stund har over 114 000 personer svart, og majoriteten mener at Dogecoin bør legges til på listen. 70% av brukerne har svart “Ja, absolutt”, mens ytterligere 8% har svart “Ja, men jeg kommer ikke til å bruke det selv”.

15% av de som har stemt mot kryptovalutaen mener det vil være bortkastet, og resten mente at det ikke var viktig å inkludere Dogecoin. Det er fortsatt 7 timer igjen av avstemningen, men per nå ser det ut til at de som støtter Dogecoin går av med seieren.

Skulle dette bli tilfellet kan det hende at AMC oppdaterer listen over de godkjente kryptovalutaene for å legge til Dogecoin. Om det skjer vil kinokjeden slutte seg til listen over flere selskaper som støtter Dogecoin. Andre på listen er blant annet NBA-laget Dallas Mavericks, og netthandelselskapet Newegg.

I skrivende stund er Dogecoin den tiende største kryptovalutaen målt etter markedsverdi, som er på $27,5 milliarder.