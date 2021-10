Kinokjeden har planer om å akseptere Bitcoin og tre andre store kryptovalutaer som betalingsmiddel ved kjøp av billetter innen utgangen av året

Kinokjeden AMC aksepterer nå Dogecoin som betalingsmiddel ved kjøp av gavekort, det har selskapets administrerende direktør bekreftet.

Ifølge en tweet postet av Adam Aron onsdag morgen aksepterer selskapet nå betalinger i DOGE fra sine kunder. AMC samarbeider med kryptobetalingstjenesten BitPay på dette prosjektet, hvor brukere får mulighet til å kjøpe elektroniske gavekort med sine Dogecoins.

AMC, en enorm aktør innenfor underholdningssektoren, kommer også til å akseptere andre kryptovalutaer, men administrerende direktør Adam Aron spesifiserte ikke nøyaktig hvilke kryptovalutaer det er snakk om.

«Store nyheter for Dogecoin-fans! I vårt arbeid med å akseptere kryptobetalinger på nett har vi nå åpnet for at dere kan kjøpe elektroniske gavekort fra @AMCTheatres (for inntil $200 per dag) med Dogecoin og andre kryptovalutaer ved å bruke en BitPay Wallet,» twitret Aron.

Kunder som ønsker å kjøpe gavekort med Dogecoin kan gjøre dette via AMCs nettside eller via mobilappen deres. Tjenesten kommer også til å være tilgjengelig i kinolokalene, la AMC-direktøren til.

Støtten for Dogecoin og andre kryptovalutaer ved kjøp av elektroniske gavekort kommer i kjølvannet av en tidligere kunngjøring hvor AMC fortalte at de jobber med å få på plass støtte for kryptobetalinger.

I august annonserte selskapet at de kom til å akseptere Bitcoin (BTC) for kjøp av billetter og kioskvarer. I midten av september kom de med en oppdatering til denne kunngjøringen, hvor Aron fortalte at de også kom til å akseptere Ethereum, Litecoin og Bitcoin Cash innen utgangen av 2021.

Prisen på Dogecoin, som har klatret med mer enn 13% i løpet av onsdag morgen, har sett en liten nedgang etter at den nærmet seg motstandssonen ved $0,25, og DOGE ligger nå rett nedenfor denne. Om DOGE-prisen får en ny oppsving kan den følge i Shiba Inus fotspor, som har økt med mer enn 200% i løpet av de siste syv dagene.