Den amerikanske kinokjeden kunngjorde i august at de kommer til å akseptere Bitcoin som betalingsmiddel innen utgangen av 2021

AMC Entertainment Holdings kommer også til å godta tre andre store kryptovalutaer i tillegg til Bitcoin (BTC) innen utgangen av året, oppgir selskapets administrerende direktør Adam Aron.

I en tweet publisert på torsdag fortalte AMC-sjefen at kinokjeden kommer til å akseptere Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) og Bitcoin Cash (BCH) når de begynner å åpne for at kundene kan betale med Bitcoin innen slutten av 2021.

«Kryptoentusiaster: dere vet sikkert at @AMCTheatres har annonsert at vi kommer til å godta Bitcoin som betalingsmiddel for billetter og kioskvarer innen utgangen av 2021. I dag kan jeg bekrefte at når vi begynner med dette kommer vi også til å akseptere Ethereum, Litecoin og Bitcoin Cash,» skrev Aron.

Nyhetene kommer i kjølvannet av at underholdningsgiganten i august annonserte at kundene snart vil kunne bruke Bitcoin for å betale for kinobilletter og kioskvarer.

Dette er fantastiske nyheter for kryptoadopsjon, og ulike sosiale medier ber selskapet vurdere å legge til Dogecoin (DOGE) på listen over kryptovalutaene de vil ta imot.

Dette kan også føre til en oppgang for LTC og BCH, selv om markedet sannsynligvis kommer til å være varsomme etter denne ukens fiasko rundt nyhetene om at kjøpesentergiganten Walmart ville begynne å akseptere Litecoin (LTC). Etter at nyheten dukket opp i mediene steg LTC-prisen kraftig, men krasjet like etter, da Walmart og Litecoin Foundation avslørte at nyhetene var falske.

AMC-aksjene til himmels etter populær meme

AMC Entertainment havnet på folks radar tidligere i år som en “meme-aksje” etter at aksjeprisene skjøt til himmels fra lave $2,12 i januar til skyhøye $72,62 i juni. Den parabolske økningen kom som et resultat av et enormt kjøpspress drevet av privatpersoner som fant hverandre i et Reddit-forum kalt WallStreetBets.

I ettertid har AMC-prisen avtatt noe etter rekorden på $72,62 tidligere i år. Likevel viser statistikk at den gjeldende prisen på $46,84 fra 15. september på New Yorks aksjebørs fortsatt er en stigning på hele +2109,43% siden starten av året.