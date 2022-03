Amerikansk avstemming over El Salvadors Bitcoin-lov

El Salvadors president Nayib Bukele uttrykte onsdag skuffelse over den amerikanske regjeringen for det han betegnet som frykt for landets arbeid rundt Bitcoin-loven.

Bukeles kommentarer kom etter nyheten om at det amerikanske senatet skulle stemme over et lovforslag som berører El Salvadors Bitcoin-adopsjon.

Lovforslaget kalt "Accountability for Cryptocurrency in El Salvador (ACES) Act," passerte komiteen og ville gå til avstemning i det amerikanske senatet.

'ACES' ble introdusert i februar og blir frontet som en buffer mot eventuelle risikoer knyttet til El Salvadors vedtak av BTC som lovlig betalingsmiddel.

" Aldri i mine villeste drømmer ville jeg ha trodd at den amerikanske regjeringen ville være redd for det vi gjør her ," sa Bukele i en kommentar.

I henhold til lovgivningen er amerikanske lovgivere "bekymret" for at El Salvadors Bitcoin-lov kan utgjøre en risiko for det amerikanske finanssystemet. Promotorer av lovforslaget er angivelig å presse det igjennom som en del av et regulatorisk rammeverk for å bidra til å redusere potensielle risikoer, inkludert kriminelle organisasjoner og til og med styrking av Kina.

Hvis det blir stemt inn i loven, vil stats- og finansdepartementet forventes å se på måter å forhindre at slikt skjer.

Det amerikanske senatets avstemning er enda et tegn på den stadig mer ekspanderende kretsen av dem som uttrykker bekymring eller ønsker å motsette seg El Salvadors innføring av Bitcoin som et lovlig betalingsmiddel. IMF og Verdensbanken har tidligere snakket om det, og IMF ba tidligere i år El Salvador om å "droppe" Bitcoin-loven.

Men til tross for alt dette, fortsetter landet å marsjere fremover med "eksperimentet", inkludert lanseringen av en $1 milliard Bitcoin-obligasjon.