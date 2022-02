Stablecoin-regulering er et av nøkkelspørsmålene i presidentens arbeidsgruppe for krypto.

USAs finansminister for innenlandsk finans har sagt at det er behov for at kongressen beveger seg raskt i forhold til å vedta lovgivning knyttet til det raskt voksende markedet for stablecoin.

Nellie Liang bemerket dette under et intervju med Bloomberg på tirsdag, og la til at lovgiverne må sørge for at det regulatoriske rekkverket er på plass for å sørge for innovasjon i tillegg til å tilby beskyttelse til forbrukere.

I følge Liang er saken en påtrengende sak gitt hvor raskt kryptovaluta-stablecoin-markedet har vokst de siste to årene.

Hun fortalte Bloomberg at mangel på klarhet om emnet skader innovasjon og skaper regulatoriske risikoer. Hun la til at for øyeblikket kan amerikanske regulatorer ikke i tilstrekkelig grad adressere alle risikoene som sannsynligvis kommer med adopsjon av stablecoin.

Treasury-tjenestemannen mener Kongressen har makt til å gi en hjelpende hånd til slike som US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Kongressen kan bidra til å lukke "regulatoriske gap", og bemerker at noen av disse allerede er antydet i Presidential Working Group (PWG)-rapporten om kryptovaluta og stablecoin.

Liang bemerket også under intervjuet at PWG-rapporten er en del av en bredere innsats fra den amerikanske regjeringen som leder mot kryptoregulering. Hun tror også at Bidens administrasjon er satt til å gi ytterligere detaljer om hvordan myndighetene planlegger å håndtere spørsmålet om å fremme innovasjon og finansiell inkludering.

Imidlertid sier hun at stablecoins "potensial" for bruk i betalinger kommer med et "helt sett med problemer", inkludert bruken relatert til ulovlige økonomiske transaksjoner.

Stablecoin-markedet er for tiden en multi-milliard industri, som har vokst femten ganger siden 2020 midt i økt bruk på tvers av detaljhandels- og institusjonsnivåer.

Forrige uke avsluttet Meta Platforms sitt Diem stablecoin-prosjekt med henvisning til regulatoriske utfordringer. Facebook-forelderen solgte Diems åndsverk og eiendeler til Silvergate Capital, som planlegger å investere ytterligere i innovasjonen.