De amerikanske reguleringsmyndighetene har utvidet fristen fra 45 til 60 dager, og begrunner dette med at de trenger mer tid til å gjennomgå 19b-4-søknadene

Forrige fredag utsatte SEC enda en gang fristen for å ta en avgjørelse om hvorvidt en rekke aktører som har søkt godkjenning for sine kryptofond får grønt lys eller ei. Dette er ikke første gang, og SEC har nå flyttet fristen fra 45 til 50 dager for fire søkere, dermed får ikke disse noe svar før tidligst november.

«Kommisjonen har konkludert med at det riktig å sette en lengre frist for avgjørelsen om hvorvidt en søknad godkjennes eller ei, slik at det er tilstrekkelig med tid til å ta en gjennomgående vurdering av søknaden og problemene som tas opp i kommentarer som har blitt sendt inn i forbindelse med disse,» står det i dokumenter fra kommisjonen.

SEC har nå planer om å kunngjøre sin avgjørelse for Global X Bitcoin Trust den 21. november, Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund den 8. desember, WisdomTree den 11 september og Kryptoin Bitcoin ETF den 24. desember.

VanEck var det første selskapet som sendte inn en søknad hvor de ba om godkjenning for et Bitcoin-basert EFT, etterfulgt av flere andre selskaper. For øyeblikket har reguleringsmyndighetene fortsatt ikke ferdigbehandlet de fleste av sakene, og har blitt kjent for å være notorisk treige i saksbehandlingen sin. De få som har fått et svar på søknaden sin har endt opp med å få avslag.

Likevel er det mange som tror at SEC snart kommer til å godkjenne sitt første Bitcoin ETF, særlig med tanke på hvordan markedet utarter seg i dag. Analytikere fra Bloomberg spår at en godkjenning kan komme allerede denne måneden. Analytikerne hinter til at Proshares Bitcoin futures-baserte ETF er ett av de som potensielt kan få grønt lys først.

Godkjenningen av et Bitcoin ETF kommer til å være en essensiell markør for veksten i det globale ETP-markedet, som for øyeblikket består av produkter verdt $263 milliarder. En godkjenning anses som en gamechanger, da det vil gi tilgang til et marked som inneholder mange konservative individer som er tilbakeholdne med å kjøpe kryptovaluta direkte.

SEC-sjef Gary Gensler har mottatt kritikk fra kryptomiljøet, særlig etter å ha uttalt at kryptovaluta ikke er en særlig praktisk form for private penger samtidig som at han sammenlignet stablecoins med pokerchips fra et casino. Gensler har i stor grad vært negativt innstilt til kryptoprodukter, men har merkelig nok ikke hatt det samme synet på Bitcoin-baserte futures. Han har tidligere gjort det klart at Bitcoin ETF-er ville bli tatt bedre imot dersom de var basert på Bitcoin futures, i stedet for kryptovalutaen direkte.