Analyse: Bitcoin (BTC) kan hoppe med nesten 15 % i dag

Etter å ha nådd laveste nivå på rundt $32 000 i januar, har Bitcoin (BTC) gjeninnhentet seg kraftig. Mynten har steget forbi $40 000-merket og ser ut til å gå tilbake til $50 000 på kort sikt. Bitcoin, i det minste på kort sikt, ser også bullish ut. Her er noen høydepunkter å merke seg:

BTC har trukket seg kraftig tilbake hver gang den har testet $45 000 da etterspørselen ser ut til å dø ut i denne sonen.

Men mynten har funnet tilstrekkelig støtte rundt $42 000-merket og er fortsatt klar til å handles over det.

På pressetidspunktet ble Bitcoin handlet til $44 278, opp med omtrent 5 % i 24-timers intradaghandel.

Datakilde: Tradingview.com

Bitcoin (BTC) – Kan den svinge med 15 % i dag?

Etter å ha økt med nesten 5 % i løpet av de siste 24 timene, har Bitcoin (BTC) nærmet seg en avgjørende sone. Som nevnt ovenfor, har mynten falt kraftig når den har forsøkt å stige over $45 000 tidligere.

Men denne gangen kan det bli annerledes. For det første ser det ut til at sikkerhetsrisikoen i Europa begynner å avta. Men enda viktigere, vi har sett en avgjørende stigning over støtten på $42 000. Dette kan indikere at det er nok bullish momentum til å ta BTC over terskelen på $45 000 og til og med utover det.

Men hvis den faller under $42.000, vil mer svakhet følge, med et fall under $40.000 som er fullt mulig.

Er Bitcoin (BTC) et godt kjøp nå?

Estimater i 2022 viser at Bitcoin vil avslutte året på et høyt nivå. Noen analytikere ser faktisk på $100 000 innen midten av 2022. Det er selvfølgelig mange nedsiderisikoer ved det. Men BTC er fortsatt gullstandarden i kryptomarkedet.

Selv om den kanskje ikke gir vanvittig avkastning som nyere altcoins, kan det tilby suveren og jevn langsiktig vekst, spesielt for investorer som ønsker å diversifisere porteføljene sine.