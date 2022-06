KuCoin Token (KCS) er det opprinnelige tokenet til KuCoin Community Chain (KCC)

KCS tilbyr innehavere handelsrabatter, mulighet for daglig passiv inntekt og andre bonuser

KuCoin kjøper tilbake og brenner KCS månedlig med 10 % av inntektene

Det er nesten 50 millioner dollar i TVL på KCC, med mange DApps som dukker opp

Hva er KCS?

KCS er et verktøystoken som er hører til KuCoin-plattformen. KCS ble lansert i 2017 og har ulike verktøy. For det første vil en trader som bruker token to gas-avgiftene få 20 % rabatt. En bruker som har flere KCS vil også motta flere fordeler, mens bonuser er tilgjengelige som er forankret til både beholdninger og handelsvolumet til den bredere KuCoin-børsen.

KCS er egentlig et spill på KuCoin-børsen. Hvis KuCoin-børsen vokser, vil KCS sannsynligvis også øke. KuCoin er den tredje største børsen ifølge CoinMarketCap. Over 8 millioner brukere i 207 land og jurisdiksjoner over hele verden får tilgang til KuCoin-tjenester, inkludert hundrevis av digitale eiendeler og kryptovalutaer.

Utvalget av produkter som tilbys er stort, inkludert spothandel, marginhandel, P2P fiat trading, futures trading, staking og utlån. KuCoin kunngjorde også en runde A-finansiering på 20 millioner dollar i november 2018, med deltakelse fra IDG Capital og Matrix Partners.

KuCoin kjøper også tilbake KCS fra annenhåndsmarkedet månedlig med 10% av plattformens inntekter. Kjøpte KCS vil bli brent, og tømme forsyningen. KuCoin har allerede fullført 27 forbrenninger.

Til slutt, for å gi bedre støtte til utviklingen av KCS-økosystemet, vil EIP-1559 og KCC-avgiftsmekanismen for basisavgift + prioritetsgebyr bli introdusert i KCS-deflasjonsmekanismen. Dette vil føre til at den grunnleggende drivstoffavgiften justeres dynamisk i henhold til overbelastningen av KCC-nettverket.

KCS er oppført flere steder, inkludert Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (tidligere Bitmax).

Spotlight & Burningdrop

Ved å holde KCS, får investorer rett til å delta i token-salg, token-salget på KuCoin Spotlight, som er token-lanseringsplattformen på KuCoin.

KuCoin Spotlight har lansert over 20 prosjekter, med høydepunkter inkludert CWAR og HOTCROSS.

For det andre er BurningDrop en rettferdig token-distribusjonsplattform som har støttet token-distribusjonen til et bredt spekter av blokkjede-startups, som KCS-innehavere kan delta i. Gjennom å låse eller utpeke kryptoaktiva kan brukerne øke sin datakraft for ytterligere token-distribusjon.

KuCoin fellesskapskjede

KCS-tokenet er drivstoffet som KuCoin Community Chain kjører på. KCC kjører via en staked Authority (PoSA) konsensusmekanisme, som viser solid ytelse, høy gjennomstrømning, lave transaksjonskostnader, lav latens og sterk sikkerhet og stabilitet. I tillegg hjelper PoSA med å holde blokkbekreftelsesvarigheten på 3 sekunder.

TVL-en på kjeden beløper seg for tiden til rundt 50 millioner dollar, og antallet lommebokadresser er over 300 000.

KCC fokuserer på følgende områder:

Bygge en grunnleggende verktøykjede for blokkjeden

Koble sammen det sentraliserte og det desentraliserte

Bygge en global åpen utviklerplattform

Bygge et desentralisert autonomt samfunn

Bygge interoperabilitetsprotokoller på tvers av kjeder

Utvide kapasiteten til å håndtere den ekstra belastningen

DeFi, NFT-er, Web3-prosjekter og spill er også målområder for KuCoin-økosystemet.

KCS Management Foundation

The KCS Management Foundation er ansvarlig for utvikling, beslutningstaking, investering og anvendelse av KCS og jobber for tiden med forskning og utvikling av ulike sentraliserte og desentraliserte applikasjoner.

I fremtiden vil KCS-økosystemet – som består av KuCoin-kjerneteamet, KCC GoDAO Foundation, investeringsinstitusjoner, engleinvestorer og representanter for KCS Holder Community – etablere mer effektive, autonome og fellesskapsbaserte protokoller og verktøy og vil gradvis fjerne kraft fra KCS Management Foundation.

Etter hvert vil GoDAO-fellesskapet overta ledelsen fullstendig.

Andre KCS-brukssaker og fremtiden

KCS kan også brukes til å kjøpe et bredt utvalg av varer og tjenester online og offline. Felt som inneholder selgere og digitale betalingsleverandører som støtter dette tokenet inkluderer netthandel, hotellreservasjoner og nettspill.

For at KCS skal nå målet sitt, må det jobbe sammen med KuCoin Exchange og KCC for å utvikle et betalingssystem som kan betjene brukerne over hele verden. Dette betalingssystemet skal koble alle prosjekter med KCS-økosystemet. Den bør også være involvert i utallige transaksjoner som derivathandel, nye myntlanseringer, stabile mynter, utlån, NFT-transaksjoner og KCC-økosystemets transaksjoner.

https://twitter.com/RealHappyBlock/status/1513824833951641602