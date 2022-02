BTC/USD spratt over $44 000 på tirsdag, opp fra laveste nivå på $41 700 nådd på mandag

Analytiker Rekt Capital sier at å snu området over $43k til støtte vil hjelpe BTC-okser med å beholde oppsidefordelen.

Bitcoins gjeninnhenting etter lavpunktsnivået i makroområdet etter nedgangen til $33 000 ser ut til å ta ny fart etter mandagens nedside. Mens okser ser ut til å bevege seg høyere, vil bjørnene sannsynligvis få et comeback, spesielt hvis krypto reflekterer en eventuell nedgang i aksjemarkedet.

På mandag klarte BTC å holde seg over 42 000 dollar selv da aksjene falt på grunn av bekymringer knyttet til Russland-Ukraina-krisen.

Kan Bitcoin gå høyere?

Den populære analytikeren Rekt Capital sier at med gjeninnhentingen sett over natten der BTC er tilbake over $44 000 har flaggskip-kryptovalutaen "igjen utfordret" en viktig motstandssone.

Mellomklasseområdet analytikeren ser på er i området $43-$48k. Ifølge det ukentlige diagrammet har Bull Market EMAs kjøpere støtten de trenger for å åpne en potensiell vei for ytterligere gevinster.

Oppsiden ser også at BTC kommer inn i $43k-$52k, som ligger over de høyeste makrointervallene som ble nådd i november i fjor.

Rekt sier:

“ BTC prøver nok en gang å bekrefte et utbrudd i området $43100-$52000 (svart-svart). På dette tidspunktet posisjonerer $BTC seg for en ny test akkurat som i den forrige oransje sirkelen ”

Ukentlig diagram som viser Bitcoin-prisutbrudd i det viktige bullish-området på $43-$52k. Kilde: Rekt Capital på Twitter .

Analytikeren peker på 12-måneders diagrammet som han sier viser at det årlige motstandsnivået rundt $46 500 sliter med å holde BTC lavere. Utsiktene antyder at BTC forblir bullish så lenge det ikke er noen større avvisning til nedsiden fra nivået.

The current #BTC yearly resistance of ~$46500 (black) is having a hard time at properly rejecting price to the downside$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/Yom38DbEZS — Rekt Capital (@rektcapital) February 15, 2022

Ifølge pseudonym analytiker Walter Cripto, vil de tekniske utsiktene for Bitcoin fortsette å være bullish på kort sikt hvis okser holder på støtten over $44 000. Hvis det scenariet fungerer, peker han på et nytt sprett til motstandsnivåer over $52 000.

For øyeblikket handles Bitcoin rundt $44 300, opp nesten 4 % i løpet av de siste 24 timene. Ukentlige gevinster ligger på litt over én prosent.

Ifølge Rekt Capital forblir nøkkelstøttenivået rundt $43 280.