Analytiker: BTC er på sitt mest «oversolgte» siden mars 2020

Den enhetsjusterte dvaleflyten har historisk blitt brukt til å markere potensielle prisbunner i Bitcoin-markedet.

Bitcoin fortsetter å slite med salgspress siden dens nedgang under $40 000, med et nylig tilbakeslag som presset den videre under $37k igjen.

Will Clemente, en populær analytiker som er vertskap for Bitcoin Intelligence-podcasten og forfatter av et nyhetsbrev til over 70 000 investorer, mener de nåværende prisnivåene setter BTC i en posisjon med et potensielt stort tilbakeslagstrekk.

Ifølge analytikeren handles den digitale referanseverdien på sitt fjerde mest oversolgte nivå i historien.

Og hvilken beregning ser han på som en indikator på en mulig bullish reversering? Han peker på Bitcoins enhetsjusterte dvaleflyt.

"Bitcoin er for tiden den 4. mest oversolgte i sin historie i henhold til dvaleflyten. Dollar-kostnad som snittes høyere inn i dette området er sannsynligvis den beste tilnærmingen for den langsiktige investoren," twitret han.

Bitcoin is currently the 4th most oversold in its history according to dormancy flow.

Dollar-cost averaging more heavily into this area is probably the best approach for the long-term investor. pic.twitter.com/5c2irfOL5L

— Will Clemente (@WClementeIII) January 31, 2022