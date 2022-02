Analytiker: En «perfekt storm» kan dra BTC til $30K

Russland-Ukraina-krisen, høyere priser og nye kryptoforskrifter i USA kan være den "perfekte stormen" som sender Bitcoin til $30 000, sa analytikeren.

Bitcoin testet laveste verdier på $36 500 og finner det vanskelig å holde seg over $38k midt i investorusikkerhet.





Bitcoin har gått ned 3 % i løpet av de siste 24 timene, med prisbevegelse på tirsdag inkludert en intradag-bunn på $36 500.

Bellwether-kryptoen har gått ned mer enn 11 % den siste uken og falt kraftig på mandag midt i et sammenløp av makrofaktorer som analytikere sier kan kombineres til en "perfekt storm" av negative prisdrivere.

I skrivende stund har kryptovalutaen hoppet over $37k, men er fortsatt svak. Ifølge en analytiker kan de nåværende markedsforholdene føre til at BTC-prisene faller under det store støttenivået på $30 000.

Dette kan være den "perfekte stormen"

Mandag undertegnet Russlands president Vladimir Putin et dekret som anerkjenner de selverklærte republikkene Donetsk og Luhansk som uavhengige. Deretter fulgte han det opp med en ordre som sendte tropper inn i de ukrainske regionene, noe som førte til sanksjoner fra USA og EU. FNs sikkerhetsråd møttes også og fordømte Putins utspill.

Bitcoin-kursen reagerte sammen med aksjer og sank til laveste nivå på flere uker. Ytterligere råte er sannsynlig da amerikanske markeder åpnet etter mandagens presidentdag-ferie.

Det ferske nedsidepresset kommer midt i fortsatt uro blant investorer angående når den amerikanske sentralbanken ser ut til å implementere den første av mange renteøkninger.

I mellomtiden forventer kryptomarkedet et reguleringsskifte i USA med en forestående executive order fra Det hvite hus.

" Ukraina-krisen, sammensatt av stigende renter og kryptoreguleringer i USA, kan skape en perfekt storm som driver bitcoin til å teste $30 000-nivået ," sa Winston Ma til CloudTree Ventures til Street.

Ifølge ham fortsetter Bitcoin å oppføre seg " mer som høyvekstteknologiske eiendeler ", og risiko-av-stemningen kan ha stor innvirkning på kryptomarkedene.

Kryptoanalytiker KALEO sier at det er mulighet for et bullish sprett til $40 000 og over. Men med svakhetene fortsatt i overflod, kan det neste store støttenivået bli funnet på $32 000.

“ BTC fant støtte i bunnen av 3. februar-nedgangene der vi så den bullish etappen opp. Makrostrukturen ser fortsatt svak ut, og jeg ville ikke finne noen tillit til denne tilbakevisningen før en pause over $40K. Forventer fortsatt at dette sakte vil blø ut til et sammenbrudd til ~$32K ,» sa han.

Bitcoin handlet rundt $37 785 i skrivende stund.