AMC Entertainment Holdings og GameStop Corp. var blant de mest populære meme-aksjene i fjor, med priser drevet opp av detaljhandelskjøpere

GameStop er milevis unna 2021-toppen på $483, mens aksjene i AMC Entertainment er like langt unna toppene på $72,62.

GameStop Corp. (NYSE: GME) og AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE: AMC) er ned omtrent 36 % og 44 % hittil i år etter noen brutale uker i markedene.

Mens aksjene så en stor opptur på fredag, sier en analytiker at salget som ble utløst etter markedsvanviddet i 2021 ikke er over for disse aksjene.

Han forutsier mer smerte grunnet investors omdreininger til mer lønnsomme selskaper eller andre investeringsnisjer som metaverse og NFT-er.

Ingen fortjeneste og "løsrevet fra virkeligheten"

Meme-aksjer eksploderte i 2021, og steg til enorme høyder sammen med Bitcoin og andre kryptovalutaer. Ettersom krypto har falt, har aksjene også falt – med flere tap i vente ifølge analytikere.

David Trainer, administrerende direktør for investeringsanalysefirmaet New Constructs, sier at GameStop og AMC er klar for mer salg, og det er usannsynlig at selskapene vil være lønnsomme i løpet av de neste to årene.

Trainer forklarer at investorer vil lete andre steder etter lønnsomme avtaler når de styrer unna aksjer som setter porteføljer i unødvendig risiko for ødeleggende fall.

Ifølge analytikeren, mens investorer kanskje vil se på verdsettelsen av selskaper de investerer i versus lønnsomheten deres, gjelder egentlig ikke beregningen for de fleste meme-aksjer.

Han bemerker at investorer sannsynligvis ikke vil se noe problem med å betale en premie for å få en investering i et selskap med sterk fortjeneste. Han pekte ut GameStop og AMC Entertainment som to av de mest populære, og sa at de to har verdivurderinger som "forblir løsrevet fra virkeligheten."

" Meme-aksjer som GameStop og AMC Entertainment forblir farlig overvurdert og genererer ikke i nærheten av fortjenesten som er nødvendig for å rettferdiggjøre sine nåværende verdivurderinger ," la han til.

Wall Street-mål for GME- og AMC-aksjer

GameStop-aksjen stengte på $97,91, opp 4,8% på fredag, mens AMC-aksjene handlet opp 3,7% til $15,06. Selv om dagen er positiv, viser en titt på månedsloggene omfanget av aksjenes nedgang.

Data fra MarketWatch viser at GME har gått ned med 69 % de siste tolv månedene, mens AMC har gått kraftig ned hittil i år med -44 % for å kutte årlige gevinster til bare 13 %. I løpet av de siste 30 dagene har GME-prisene gått ned nesten 37 % ettersom AMC-er er redusert med nesten 48 %.

Wall Street har et gjennomsnittskursmål på $8,17 for AMC Entertainment, noe som representerer en nedside på 45,75 % fra dagens nivå.