Russlands invasjon av Ukraina har ført til en kaskade av hendelser som på den ene eller andre måten har bidratt til å sette søkelyset på krypto.

Vi ser sanksjoner som tar økonomisk kvelertak på Moskva, forverret av et forbud mot russisk olje og mange selskaper som forlater det russiske markedet.

På den ene siden har vi russere som synes det er vanskelig å flytte pengene sine til krypto.

Fordi rubelen har stupt til gulvet, har sanksjoner rammet banker, og betalingsgiganter som Visa, Mastercard og PayPal har trukket ut kontakten for transaksjoner som er igangsatt innenfra landet.

"Jeg tror vi kan referere til 2022 som året for den store katalysatoren for krypto, fordi det regjeringer faktisk gjorde var å tvinge adopsjon ," sa Ran Neuner, verten for CNBCs Crypto Trader-show.

I en tale til Al Jazeera la Neuner til at det regjeringer har gjort, spesielt med sanksjonene, tvinger folk til å se andre steder.

Han ser på hele forbudet og suspenderingen som " latterlig " – med henvisning til avgjørelsene fra Visa og Mastercard, blant andre betalingsleverandører, om å suspendere tjenester i Russland.

Ifølge ham (som sitert av Al Jazeera) kommer disse hendelsene til å tvinge folk til å se etter et alternativt finansielt system – i dette tilfellet den økonomiske friheten til krypto.

Kryptobørser er motvillige til å innføre et generelt forbud

Kryptobørser – Binance, Coinbase og Kraken – har så langt nektet å innføre et generell forbud mot russiske brukere. Men som Coinbase-sjef Brian Armstrong sa forrige uke, kan til og med disse børsene bli tvunget til å komme på banen hvis det er nødvendig.

« Noen vanlige russere bruker krypto som en livline nå som valutaen deres har kollapset. Mange av dem motsetter seg sannsynligvis det landet deres gjør, og et forbud vil også skade dem. Når det er sagt, hvis den amerikanske regjeringen bestemmer seg for å innføre et forbud, vil vi selvfølgelig følge disse lovene ," sa Coinbase -sjefen i forrige uke.

Børsene screener derfor kontoer for å blokkere kun de som kan bidra til å unngå sanksjoner. Faktisk sa Coinbase på tirsdag at selskapet ville blokkere 25 000 slike kontoer.

Det er et lite antall gitt at det er mer enn 17 millioner eiere av kryptovaluta, men likevel kan et forbud på tvers av alle de store børsene skade millioner.