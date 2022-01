Analytiker tror på rally i kryptomarkedet

Kryptovalutaer har blitt hardt rammet de siste ukene, og det har vært tap i aksjemarkedene grunnet massivt salg, nyheter om inflasjon og sentralbankers pengepolitikk.

Kryptomarkedet har sett den totale børsverdien reduseres fra $3 billioner sent i fjor, til for tiden å sveve rundt $1,7 billioner. I mellomtiden har de fleste kryptovalutaer mistet mer enn halvparten av verdien i amerikanske dollar siden starten på den bredere markedsnedgangen i november.

Men til tross for bearish utsikter på tvers av markedene, mener kryptoanalytiker Justin Bennett at oksemarkedet ikke er ferdig ennå.

I kommentarer delt mens Bitcoin og andre kryptoaktiva kjempet for å komme tilbake fra denne ukens laveste nivåer, bemerket Bennett at det er muligheter for «en nedsmelting til» før en ny korreksjon tar over. Han mener det siste scenarioet kan skje sent i 2022 eller tidlig neste år.

" Jeg tror ikke krypto-oksemarkedet er avsluttet. Markedene krasjer ikke når alle forventer det, og akkurat nå forventer alle det ," sa analytikeren.

I don't think the #crypto bull market has ended.

Markets don't crash when everyone expects them to, and right now, everyone expects it.

My base case is for one more melt-up this year, followed by a correction in either late 2022 or 2023.$BTC

— Justin Bennett (@JustinBennettFX) January 26, 2022