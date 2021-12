Analytikere ser at Ripple (XRP) når $1

Analytikere er positive til Ripple (XRP) , med nåværende prognoser som spår mynten til $1 før nyttår. Tekniske indikatorer ser også bra ut med relativ styrkeindeks (RSI) som er høyere enn forventet. Selv om motvinden fortsatt vedvarer, virker det høyst sannsynlig med bullish momentum på XRP. Spørsmålet gjenstår hvor langt vi kan ri på bølgen? Likevel, her er noen viktige tips:

Ripple (XRP) har allerede testet motstanden på $0,8390 med en oppsideutbrudd som er svært mulig

Mynten kan stige til $1 på bare dager ettersom RSI tikker høyere enn forventet

Det største hinderet vil være å bryte 200-dagers Simple Moving Average (SMA) på $0,95.

Datakilde: Tradingview.com

Ripple (XRP) – prisanalyse og prediksjon

Båret av økt medvind har XRP klart å takle volatilitetsstormen i det bredere kryptomarkedet de siste ukene. Mynten har blitt handlet mellom $0,78 og $0,84. Imidlertid ser vi økt kjøpsvolum på det siste, med RSI-kanten høyere.

Selv om noe motvind i kryptomarkedet kan øke oppsiderisikoen, er et brudd over $1 mulig. Noen analytikere ser faktisk at dette skjer i løpet av få dager, med optimistiske anslag som setter XRP til $2 før årets slutt.

Men vi tror ikke rallyet blir så stort. Faktisk viser tekniske indikatorer at XRP er nødt til å møte massiv motstand rundt $1,09 hvis den faktisk bryter over $1-merket. Det vil heller ikke være en overraskelse hvis okser låser inn fortjenesten til $1, noe som kan utløse et mini-utsalg.

Bør du kjøpe Ripple (XRP) nå?

Det er mye forventet volatilitet rundt XRP akkurat nå. Selv om kortsiktige tradere kan ri på kjøpsrallyet og gå ut på $1, er langsiktige satsninger fortsatt svært usikre på grunn av stor motvind i kryptomarkedet. Men XRP kan være verdt å se på når vi går inn i 2022.