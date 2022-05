Før UST-de-pegging og den eventuelle kollapsen av Terra (LUNA), var Anchor Protocol (ANC) en av de største DeFi-plattformene innen krypto. Men prosjektet var sterkt utsatt for UST, og avkoblingen hadde en enorm innvirkning på verdien. Men vil ANC noen gang komme seg?

ANC tapte nesten 1000 % i verdi kort tid etter UST-de-pegging

På et tidspunkt falt mynten fra toppene på $2,13 til så lave som $0,08.

Veien til bedring vil være vanskelig, men ikke umulig.

Datakilde: TradingView

Hvordan vil Anchor Protocol (ANC) komme seg?

Det vil ta litt tid før ANC kommer seg. Denne utvinningen vil avhenge av to ting. For det første vil det være avgjørende hvor raskt Terra-kjeden er i stand til å løse LUNA-kollapsen. For det andre vil tilbakeføring av UST til sin tapp ha en enorm innvirkning på å løfte ANC på lang sikt.

Dessuten har ANC allerede vist at de har det som trengs for å komme tilbake. For eksempel, kort tid etter at UST ble fjernet fra dollaren, kollapset ANC bokstavelig talt. Det så ut som det skulle gå i null. Men vi så en umiddelbar reversering, med ANC som økte med nesten 1500 % fra laveste nivå. Dette er et tegn på at investorer fortsatt er sikre på protokollen.

Til tross for dette rallyet, har ikke Total Value låst på Anchor blitt bedre. Etter UST-krasjen falt Anchors TVL til 307 millioner dollar. Før dette var Anchor rangert som 4. når det gjelder TVL. Ulykken førte den til 60. plass. Vi har ikke sett noen forbedringer i TVL. Dette kan hemme ethvert håp om bedring.

Bør du kjøpe Anchor nå?

Det er fortsatt mange ukjente faktorer med hensyn til ankerprotokollen. For eksempel, til tross for innsats fra Terra-samfunnet for å forsvare UST-pinnen, har stablecoinen fortsatt å falle fra hverandre.

Det ser ikke ut til at problemet blir løst snart. Derfor er det bare å holde seg unna ANC inntil videre utvikling på LUNA og UST er annonsert.