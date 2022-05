Anchor Protocol (ANC) har økt i dag, selv om det bredere kryptomarkedet ser et stort salg. Mynten forventes å fortsette å overgå resten av markedet i løpet av de neste 24 timene eller så. Her er noen av hovedutviklingene:

ANC har steget nesten 13 % selv om det bredere markedet ser et fall på rundt 7 %

DeFi-protokollen har også sett en TVL-økning på 2 % i løpet av de siste 7 dagene

Handelsvolumet for ANC har også økt med 300 % de siste 24 timene

Datakilde: Tradingview

Anchor Protocol (ANC) – Kan det holde seg?

Den siste økningen på 13 % på 24 timer er en velkommen overraskelse for ANC-investorer. Det er alltid et godt tegn å overgå det bredere markedet. Det er imidlertid lite sannsynlig at denne trenden vil vare lenge. Faktisk forventer vi at gevinstene vil være relativt kortsiktige med mindre det er en bedring i sentimentet på tvers av markedet.

Som et resultat, forvent at ANC rapporterer gevinster i løpet av de neste to eller tre dagene før den endelig trekker seg tilbake og følger den bredere trenden i kryptoindustrien. Anchor Protocol bør imidlertid være på radaren din.

Et hopp i TVL akkurat nå er ikke noe å ta lett på. Siden starten av året har DeFi-protokoller over hele linjen sett en kraftig nedgang i den totale verdien. Det faktum at Anchor fortsatt har nesten 17 milliarder dollar i TVL akkurat nå er et stort pluss.

Er ANC en god fremtidig investering?

Anchor Protocol er den største DeFi-protokollen på Terra-nettverket. Den har også en av de største TVL-ene. DeFi-protokollen har også fortsatt å tilby lavrisikoavkastning for UST-innskudd med en årlig avkastning på opptil 18 %. Med disse grunnprinsippene er det sannsynlig at prosjektet vil fortsette å vokse veldig jevnt inn i fremtiden. Det er derfor en verdig investering i DeFi.