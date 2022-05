Anchor Protocol-prisprediksjon når TVL kryper tilbake

Anchor Protocol-prisen er fortsatt under press selv etter at markedsaktiviteten gikk relativt bra. ANC-tokenet handles til $1,7100, som er litt over denne månedens laveste på $1,5855. Den er fortsatt omtrent 72 % under det høyeste nivået i år, noe som bringer den totale markedsverdien til over 587 millioner dollar.

Anker TVL stiger igjen

Anchor Protocol er et ledende blokkjedeprosjekt som er i den desentraliserte finansindustrien (DeFi). Det er en låne- og spareplattform som er kjent for å levere spennende belønninger til sine brukere.

I følge nettstedet har Anchor en total verdi låst (TVL) på over 19,9 milliarder dollar. Av disse er de totale innskuddene mer enn 14 milliarder dollar og en total sikkerhet på mer enn 5,9 milliarder dollar. Mynten har en total avkastningsreserve på over 198 millioner UST.

Anchor Protocol sin ytelse har haltet de siste månedene ettersom investorer reagerte på innføringen av den semi-dynamiske inntektsraten. Dette betyr ganske enkelt at myntens opptjening vil bli justert hver første dag i måneden.

Det innebygde systemet oppdaterer APY med + eller minus 1,5 %, med et tak på 20 %. Dette systemet avhenger av avlingsreserven. Hvis for eksempel avkastningsreserven stiger med 1,5 %, vil opptjeningsrenten også øke med 1,5 %.

På den annen side, hvis reserven stiger med 3 %, vil opptjeningsraten også øke med 1,5 %. Søndag kunngjorde den offisielle Twitter-kontoen at APY for protokollen for denne måneden er omtrent 18%.

Anchor Protocol faller også ettersom investorer reagerer på den siste Prop 25, som økte orakel-timeouten fra 60 til 90 sekunder.

Pris for ankerprotokoll

Anchor Protocol-prisen har vært i en sterk bearish trend de siste månedene ettersom bekymringene for avkastning fortsatt er tilstede. Mynten har beveget seg litt under oversiden av den synkende kanalen. Den har også beveget seg litt under 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt, mens den stokastiske oscillatoren har beveget seg litt under det overkjøpte nivået.

Derfor vil ANC-tokenet sannsynligvis gjenoppta den nedadgående trenden ettersom bjørnene sikter mot nedre side av den synkende kanalen til $1,45. Et trekk over motstandsnivået på $1,8 vil ugyldiggjøre det bearish synet.