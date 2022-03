Andre Cronje slutter med DeFi (igjen)

Kryptovaluta er en dynamisk industri som endrer seg med lysets hastighet, med nye lag, prosjekter og mål som dukker opp hver dag. Innenfor krypto er DeFi en av de mest spennende sektorene i rommet.

Med selve begrepet "DeFi" – som oppstod for bare tre år siden, er veldig i sin infantile fase og brøt først inn i krypto-"mainstream" sommeren 2020. Men med endring i denne hastigheten er friksjon også uunngåelig. Vi så det i løpet av helgen da Andre Cronje, kjent av noen som Gudfaren til DeFi, la ned verktøyene og forlot arbeidet.

Gjenoppta

Cronje er en imponerende operatør, talentene hans kommer til syne ved den skuffede reaksjonen til kryptoentusiaster. Hans mangeårige samarbeidspartner Anton Nell forlater også kryptoområdet. Duoen vil forlate rundt 25 DApps og tjenester som de har jobbet med.

De kanskje mest fremtredende av disse er Fantom og Yearn Finance, som stupte henholdsvis 15 % og 13 % på nyhetene. Det var andre mynter som vaklet mer (Solidly, som først ble lansert i forrige uke, mistet nesten to tredjedeler av verdien), og det viste respekten og betydningen samfunnet har til Cronje og hans kollega.

Hvorfor forlate?

Det er to mulige årsaker her. Den første, og mest sannsynlige, er at Cronje er et menneske. Og tingen med mennesker er at vi alle er forskjellige. Cronje er en introvert, en utrolig talentfull koder som liker å bygge ting. Selvfølgelig opererer krypto på Internett, og folk på Internett kan være … ikke så vennlige (for å si det høflig). Den anonyme karakteren til mange Telegram-, Twitter- og Discord-kontoer betyr at det er fritt spillerom for folk til å bli aggressive, og når penger står på spill blir denne holdningen dessverre forverret. En av kryptos mørke sider er at diskusjoner ofte kan bli opphetede. Cronje var etter alt å dømme rett og slett lei av å være en syndebukk og et mål for misfornøyde investorer.

Det er den desidert mest sannsynlige årsaken til at Cronje hoppet av. Det har han faktisk gjort før – i oktober 2020 fortalte han CoinDesk, "Jeg bygger ikke noe lenger. Jeg gjør det fordi jeg er lidenskapelig, men hvis folk skal bruke testmiljøene mine, så tape penger, og deretter holde meg ansvarlig, betyr det at det er 0 oppside og kun risiko for meg”.

Tungt er hodet som bærer den kronen.

Alternative teorier

Selvfølgelig kan det være andre grunner, men de utgjør ikke annet enn spekulasjoner. Det er en sjanse for at Cronje frykter regulering eller juridiske begrensninger, ettersom DeFi-området blir mer modent og regulatoriske organer fortsetter å holde et tettere øye med krypto. Det florerer av teorier om at han vil fortsette å operere anonymt. Han elsker absolutt å bygge ting, og han har en gave. Folk som dette kan vanligvis ikke bare "pensjonere seg" og ikke gjøre noe, men igjen – vi er alle forskjellige. Hvem er jeg til å spekulere i hva som foregår i tankene hans? Det kan være en million forskjellige ting. Kanskje kommer han tilbake, kanskje ikke, men foreløpig skal jeg ta ham på ordet og anta at han har forlatt plassen.

Konsekvenser?

Jeg tror ikke dette er den apokalypsen som mange påstår. La oss ta Yearn Finance, for eksempel, som har falt 13 %. Cronje har ikke jobbet med Yearn på over ett år, mens det fortsatt er 50 heltidsansatte og 140 deltidsbidragsytere om bord. Med en markedsverdi på 700 millioner dollar i skrivende stund er det et stort prosjekt. For meg tyder dette på en overreaksjon. La oss ikke glemme at Satoshi forlot Bitcoin, og det gikk helt fint. Ditto for Fantom, som har en markedsverdi på 3,6 milliarder dollar for øyeblikket.

Tross alt kalles plassen desentralisert finans, noe som betyr at vi ikke skal være avhengige av én person eller et byrå. Selvfølgelig er det vel og bra i teorien, men ansiktene bak applikasjonene som investorer stoler på med pengene sine bidrar til å gi en viss grad av tillit. Men jeg tror ikke dette vil være et stort problem for de større prosjektene til Cronje. For mindre mynter (som Solidly), kan det bli tøffere å komme seg, men når det gjelder den generelle innvirkningen på DeFi-området, bør det ikke være et hammerslag.

Hvor nå for DeFi?

Etter den eksplosive veksten til "DeFi Summer", har veksten i området avtatt, og mange investorer har blitt bekymret. De fleste av disse prosjektene har ennå ikke gått gjennom et langvarig bjørnemarked, med DappRadar rapporterte tidligere i år at skulle et bjørnemarked vare i minst ett år, ville 80 % av DeFi-appene slutte å eksistere.

"Når det gjelder kryptovinter, har DeFi DApps aldri gått gjennom det", heter det i rapporten. «De har opplevd krasj, men dette føles som et langvarig et. Sannsynligvis vil 20 % av appene, som har 80 % av industriverdien, overleve. Og vi kunne se protokoller som ikke er mye brukt blekne bort.»

TVL i DeFi ligger for tiden på 195 milliarder dollar, ned 24 % fra toppene på 255 milliarder dollar i begynnelsen av desember.

TVL i DeFi-området de siste årene, via DefiLlama

Å løse de helt reelle større problemene i rommet, i stedet for å bekymre deg for én utvikler, bør prioriteres. Det virkelige spørsmålet vi må stille etter Cronjes "fratredelse", er ikke hva det betyr for visse DeFi-apper, men snarere signaliserer det noe mer problematisk om det bredere DeFi-området generelt. Jeg har en tendens til å tro at det kommer til å gå helt greit.