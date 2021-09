Angrepet på protokollen kommer knapt en uke etter at de lanserte sitt mainnet på Avalanche-nettverket (AVAX)

Vee Finance, en DeFi-protokoll på Avalanche (AVAX), har blitt offer for et angrep hvor $35 millioner skal ha blitt stjålet.

Plattformen rapporterte først om angrepet via Twitter, hvor de annonserte at de kom til å sette plattformens funksjoner på pause for å undersøke saken.

«Kunngjøring: Plattformen vår kan ha blitt angrepet. Alle tjenester har blitt satt på pause. Vi undersøker saken,» oppga plattformen, og ba brukerne avvente for ytterligere oppdateringer.

I et forsøk på å begrense omfanget av angrepet suspenderte protokollen alle sine kontrakter. De deaktiverte også funksjoner for innskudd og lån, mens stablecoin-funksjonen deres visstnok ikke ble påvirket.

Senere bekreftet Vee Finance at angrepet hadde ført til at 8804,7 Ether (ETH) og 213,93 Bitcoin (BTC) var stjålet. Verdien av de stjålne midlene på det tidspunktet ble estimert til ca. $35 millioner.

«VEE-teamet jobber aktivt med å få klarhet i hendelsen, og kommer til å jobbe for å oppnå kontakt med angriperen for å få tilbake midlene,» oppga DeFi-protokollen i en rapport.

Plattformen har i skrivende stund enda ikke avsluttet etterforskningen, selv om det er oppgitt i en foreløpig oppsummering at de kommer til å utarbeide en «detaljert kompensasjonsplan» straks alle detaljene rundt hendelsen har blitt analysert.

Angrepet på Vee Finance kommer en uke etter at en annen Avalanche-basert DeFi-plattform, Zabu Finance, opplevde et sikkerhetsbrudd som førte til at $3,2 millioner ble stjålet. Det kommer også i kjølvannet av angrepet på pNetwork-plattformen, en Binance Smart Chain-protokoll hvor angriperne klarte å stjele krypto verdt omtrent $13 millioner den 19. september.

Prisutsikter for VEE token

Etter at angrepet ble kjent opplevde Vee Finances tilhørende VEE-token en prisnedgang i det investorer reagerte på det siste blant flere angrep innen DeFi-sektoren.

VEE/USD sank med nesten 50% på 24 timer, fra $0,24 til den nåværende prisen på $0,12. Tall fra kryptosiden CoinGecko viser at tokenens verdi nådde sin høyeste verdi hittil, rett over $0,85, den 18. september, dermed er dagens verdi 86% lavere enn toppen.

Ellers i markedet ser Avalanche-tokenen, AVAX, ut til å komme seg igjen etter å ha sunket til $53 i forbindelse med nedgangen som har bredt seg utover kryptomarkedet. I skrivende stund ligger AVAX på rundt $61, og bulls vil sannsynligvis sikte seg inn på over $63 innen dagen er omme.