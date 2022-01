De siste dagene har Ankr (ANKR) kommet tilbake på spektakulær måte. Tokenet er styrket av forbedret sentiment i kryptomarkedet og nyheter som har fått investorene på glid. Men kan dette bullish momentumet holde seg over tid? Her er noen høydepunkter:

I skrivende stund handles Ankr (ANKR) for rundt $0,07585, opp nesten 16 % i 24-timers intradagshandel.

ANKR er også opp 20 % fra de laveste nivåene registrert under kryptokrasjet i januar.

ANKR-nettverket behandler over 1 milliard transaksjoner per måned, noe som gjør det til et av de mest bemerkelsesverdige blokkjedeprosjektene i dag.

Datakilde: Tradingview.com

Ankr (ANKR) – Kan bullish momentum holde seg?

Den nylige oppturen i pris kom som en stor overraskelse. Selv om de fleste kryptoer tar seg opp igjen etter å ha falt kraftig i det meste av 2022, er en økning på nesten 15 % på en dag en stor sak for ANKR. I tillegg, ser man på de tekniske indikatorene, ser det ut til at ANKR også begynner å bryte ut.

Prisen svever akkurat nå mellom 25- og 50-dagers EMAs. Vi forventer at den vil stige forbi denne terskelen i et bullish løp som kan sende tokenet oppover. Relative Strength Index eller RSI tilbyr også en oversolgt avlesning.

Dette tyder rett og slett på at selv om det var noe salgspress på ANKR, vil det ikke være så stort som vi har sett i 2022. Vi ser også at den generelle stemningen i markedet forbedres ytterligere. Alle disse faktorene tyder på at vi kan se flere gevinster på kort sikt.

Bør du kjøpe Ankr (ANKR)

Ja, dette er et godt kjøp og av flere grunner. For det første er Ankr-nettverket et av de desidert mest lovende blokkjedeprosjektene i verden. Den har klart å nå 1 milliard transaksjoner hver måned, med flere ventet på kort sikt. Basert på det vekstpotensialet er det et symbol du bør ha i porteføljen din.