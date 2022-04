Til tross for sterk bullish momentum de siste ukene, ser det ut til at store lommebøker ikke kjøper Cardano (ADA) som de pleide. Faktisk har vi sett det stikk motsatte. Men hva betyr dette? Risikerer ADA et salg? Ikke akkurat. Likevel, her er noen viktige fakta:

Antall hvalholdere i ADA er nå på det laveste noensinne

Men en tilstrømning av institusjonelle penger i 2022 kan bidra til å balansere vekten

ADA er fortsatt bullish og er opp nesten 35 % fra den laveste prisen i 2022.

Datakilde: Tradingview

Cardano (ADA) – Betyr tap av hvalakkumulering noe?

Vel, på slutten av dagen vil store lommebøker ha en massiv innvirkning på prishandlingen til enhver mynt. I en ideell situasjon vil du ha hvaler som holder en eiendel lenger. Det er alltid et godt tegn.

Men til tross for dette, ser det ikke ut til at ADA i stor grad har blitt påvirket av et fall i hvalhold, midt i alt dette har mynten steget til best mulig pris i 2022 og er fortsatt godt over sine årlige laveste nivåer.

Dessuten, selv om hvalbeholdningen for ADA er på laveste nivå noensinne, inneholder store lommebøker fortsatt mye Cardano. Minst 83 % av alle ADA-mynter i omløp holdes av store lommebøker. Så det er fortsatt en lang vei å gå før et fall i hvalakkumulering begynner å ha en reell innvirkning.

Hva er Cardanos langsiktige utsikter?

Cardano har fortsatt svært positive langsiktige utsikter. Konservative estimater forventer at ADA avslutter 2022 til $4, som vil være omtrent fire ganger dagens pris.

I så fall, selv om hvaler dumper noen av sine ADA-beholdninger, endrer ikke dette det faktum at mynten fortsatt kan levere enorm verdi for investorer i 2022.