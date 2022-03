ApeCoin er opp 1400 %: her kan du kjøpe ApeCoin

I skrivende stund handlet ApeCoin for i underkant av $16 med et 24-timers handelsvolum på imponerende $7,4 milliarder. I går ble tokenet notert på eToro.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe ApeCoin, er denne guiden for deg.

Toppsteder å kjøpe ApeCoin nå

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Hva er ApeCoin?

ApeCoin er et ERC-20-verktøy og styringstoken som brukes til å oppmuntre til desentralisert fellesskapsbygging når web3 nærmer seg. ApeCoin ble laget av Yuga Labs, som også står bak Bored Ape Yacht Club-prosjektet, som knapt trenger en introduksjon.

ApeCoin ble opprettet for å tjene innenfor det voksende APE-økosystemet, som støttes av APE Foundation.

ApeCoin-innehavere stemmer over hvordan de skal bruke ApeCoin DAO-fondet og styrer seg selv via det desentraliserte styringsrammeverket som kontrollerer ApeCoin DAO. Innehavere blir enige om forslag og APE Foundation administrerer disse.

Målet med ApeCoin DAO er å utvikle og vedlikeholde APE-økosystemet på en måte som er rettferdig og inkluderende, og gir ApeCoin-innehavere en infrastruktur for å samarbeide gjennom tillatelsesløse, åpne styringsprosesser.

ApeCoin gir også økosystemdeltakere en åpen og delt valuta som kan brukes uten sentraliserte mellommenn. Økosystemfondet mottar 62 % av all ApeCoin for å støtte samfunnsinitiativer.

Sist men ikke minst gir ApeCoin tilgang til visse komponenter som ellers er utilgjengelige, for eksempel eksklusive tjenester og spill. Det er et verktøy for tredjepartsutviklere for å ta del i økosystemet ved å inkorporere tokenet i spill, tjenester og andre prosjekter.

Bør jeg kjøpe ApeCoin i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

ApeCoin-prisprediksjon

Ifølge Wallet Investor er ApeCoin et dårlig kortsiktig investeringsalternativ med høy risiko. De tror enhver investering som gjøres i mynten nå, vil bli devaluert i fremtiden.

Digital Coin Price er imidlertid ganske bullish på mynten. Nedenfor er deres prisanslag for de neste fem årene:

2022: Opp til $21,70

2023: Fra $20,34 til $24,63

2024: Fra $18,69 til $28,26

2025: Fra $26,52 til $30

2026: Fra $24,85 – $31,63

