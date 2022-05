Buenos Aires-banken Banco Galicia, grunnlagt i 1905, lar sine kunder handle Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP og USD Coin (USDC). For å gjøre dette mulig har den inngått samarbeid med Lirium AG, et selskap som leverer plug & play kryptoløsninger for bankinstitusjoner, for å aktivere den nye tjenesten.

Argentina er et av de beste landene når det gjelder bruk av kryptovaluta på grunn av høy inflasjon. I følge data fra Deel har det flere ansatte som får betalt i digitale eiendeler enn noe annet land i verden. Antall selskaper som lar sine ansatte motta betalinger i krypto har økt med mer enn 340 % på bare ett år, med små bedrifter som hoveddriveren bak den økende bruken.

Banco Galicia er som nevnt den største private banken i landet. Den betjener mer enn fire millioner privat- og bedriftskunder. Den har også omtrent 600 filialer rundt om i verden.

Banken lar brukerne kjøpe og selge krypto, men lar dem ikke ta ut eller overføre krypto, sa Lirium COO Martin Kopacz til CoinDesk, og la til at banken også tilbyr en depotfunksjon. Det ble også klart at Banco Galicia planlegger å rulle ut tjenesten til alle sine kunder i midten av mai, bemerket Kopacz.

Lirium samarbeider også med fire andre argentinske finansinstitusjoner som planlegger å lansere en kryptohandelstjeneste, sa Kopacz, uten å avsløre nøyaktig informasjon. I tillegg jobber Lirium ifølge Kopacz med lignende integrasjoner i Brasil og Mexico.

Ikke den eneste argentinske banken

Banco Galicias avgjørelse følger en kundeundersøkelse som fant at 60 prosent av de spurte uttrykte behov for muligheten til å kjøpe krypto på bankplattformen.

«Det motiverte oss til å fremskynde dette prosjektet. Det er hovedsakelig ungdommen som ber om at disse funksjonene skal legges til, sier Ariel Sanchez, bankens leder for investeringsprodukter. I tillegg til Banco Galicia har også digitalbanken Brubank SAU startet denne tjenesten. Sakte men sikkert tar den tradisjonelle finanssektoren i bruk bitcoin og resten av industrien.

Banco Galicia er ikke klar ennå

En nysgjerrig bruker skrev til Banco Galicia på Twitter for å spørre om tjenesten allerede var tilgjengelig. Banco Galicia bekreftet dette via den offisielle kontoen og indikerte at flere investeringsalternativer vil bli lagt til.

Det er imidlertid ennå ikke mulig for brukere av Banco Galicia å ta ut bitcoin, etere eller annen krypto fra plattformen. Å sende Bitcoin til din egen lommebok eller betale andre brukere er derfor ennå ikke et alternativ. Hos Banco Galicia handler det foreløpig utelukkende om bitcoin som sparemiddel.

Argentina blant topp 10 land med høyest adopsjonsrate

I følge Chainalysis-tall er Argentina blant de 10 beste landene med høyest adopsjonsrate for kryptovaluta. Dette er ikke overraskende siden Argentina har vært plaget av høy inflasjon i årevis. Landet går fra valutakrise til valutakrise og har til og med opplevd en inflasjon på over 50 prosent. To tredjedeler av argentinere som investerer i krypto sier de gjør det for å beskytte sparepengene sine mot inflasjon.

Med de tradisjonelle bankene som også hopper på kryptotoget, er det en god sjanse for at adopsjonsraten i Argentina vil stige ytterligere. Hos begge bankene er det nå mulig å kjøpe krypto på samme plattform hvor brukere kan kjøpe aksjer og obligasjoner. I første omgang vil Banco Galicia kun gjøre denne tjenesten tilgjengelig for brukere som mottar lønnen sin via direkte innskudd i banken.

Latinamerikansk bitcoin-revolusjon

Lirium er infrastrukturleverandøren som hjelper blant annet Banco Galicia med å sette opp sine kryptotjenester. Ifølge COO Martin Kopacz jobber selskapet hans med lignende aktører i land som Brasil og Mexico. I tillegg samarbeider det med fire argentinske banker for å bringe krypto til sine kunder. Så Bitcoin gjør det bra i Latin-Amerika.

I den forbindelse beveger Bitcoin seg raskt. Det blir lettere å kjøpe bitcoin, og inflasjonen som øker over hele verden sørger for en jevn spredning av bitcoin-historien. Det kan foreløpig se ut til at bitcoin-prisen ikke går bra, men du må huske på at vi i mars 2020 foretok et snurredykk til rundt 3000 euro. Sett fra det perspektivet har vi gjort betydelige fremskritt på to år.