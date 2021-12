Argo-sjef melder om rekordmarginer fra Bitcoin-utvinning

Argos administrerende direktør Peter Wall sier at utvinning var ekstremt lønnsomt i 2021 og vil trolig fortsette å være det selv om flere utvinnere slår på maskinene sine i 2022.

Han bemerker også at utvinnere forstår behovet for å redusere karbonavtrykket ved å gå bort fra fossilt brensel til fornybar energi.

Argo Blockchain-sjef Peter Wall har sagt at 2021 har vært et godt år for Bitcoin, og at firmaet hans så rekordfortjeneste gjennom året selv med nedgangen i kryptopriser i mai og den siste måneden.

Argo er et kryptofokusert firma basert i Storbritannia og har dukket opp som en av de ledende Bitcoin-utvinnerne, et aspekt Wall fremhevet i et intervju med CNBC onsdag.

I følge Argo-sjefen har 2021 vært et bemerkelsesverdig år for det bredere kryptomarkedet og mener det er fortsatt grunn til å satse til tross for kortsiktige utsikter til fall, spesielt for Bitcoin.

Han bemerket at referansekryptovalutaen har "blitt veltet" flere ganger, men at den gang på gang går enda høyere og beviser sin verdi og betydning. Han mener at dette vil vedvare.

Det er verdt å merke seg at kryptovalutaens verdi har falt med nesten 30% siden midten av november. Prisen ble presset fra rekordhøye $69 000 til en bunn på $44 000 før den har steget opp til nivårende nivå på rundt $48 000.

Wall sier at Bitcoin-økosystemet har modnet i det vi går inn i 2022, og at faktorer som økt interesse for aktivaklassen ettersom kapitaltilførselen øker, regulatorisk klarhet og robust utvinning sannsynligvis vil hjelpe BTC-prisen i løpet av det neste året.

" Vi ser at alt modnes raskt, ikke bare kapitalmarkedene, også regulatorer tar markedsplassen mer alvorlig ," forklarte han.

Argos nesten ekstreme lønnsomhet

Wall snakket også om Bitcoin-utvinning og hvordan eksplosjonen i Bitcoin-priser det siste halvannet året har ført til at selskaper har tjent massivt på investeringene sine.

Argo Blockchains avkastning fra utvinning i løpet av 2021, sa han, har vært rekordmarginer ikke bare for utvinningen i Storbritannia, men for de fleste andre kryptoutvinningsvirksomheter. Han ble bedt om å kommentere hvilken pris på Bitcoin som ville være lønnsom for fimraet, og sa at de ser på $5 000-$10 000 og at dette avhenger av kraftkostnadene blant andre faktorer.

Han bemerker at firmaet er i "den ekstreme enden av lønnsomhet akkurat nå" og at utsiktene for 2022 fortsatt er positive. Dette, bemerket han, er tilfellet selv om fortjenestemarginene synker gitt den forventede økningen i hashrate ettersom flere utvinnere slår på maskinene sine.

Han la til at Kinas nedbryting av utvinning presset mange utvinnigsarbeidere offline, men med operasjoner satt opp i andre jurisdiksjoner vil flere komme online.

Argo om bruk av fornybar energi

Wall snakket også om Argo Blockchains grep for å ta opp spørsmålet om Bitcoins energiforbruk og påvirkning på miljøet. Ifølge ham beveger mange utvinningsarbeidere seg bort fra fossilt brensel, og Argo leder an gjennom en aggressiv jakt på fornybare energikilder, inkludert bruk av solenergi.

Han bemerket:

" Jeg tror gruvearbeidere forstår ESG-spørsmål og de ser etter fornybar kraft ."

Viktigere, Bitcoin-utvinnere vet om behovet for at selskaper skal være karbonnøytrale eller til og med karbonnegative, la han til.